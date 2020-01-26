BB Erzurumspor: 1 - Balıkesirspor: 0
TFF. 1. Lig'in 19. haftasında BB Erzurumspor, evinde Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.
ÖNEMLİ DAKİKALAR
1. dakikada sol kanattan Mücahit’in yaptığı ortaya iyi yükselen Oltan’ın kafa vuruşunda top savunmaya çarparak dışarı çıktı.
17. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Emrah'ın direkt kaleye yaptığı sert vuruşu kaleci güçlükle dışarı çeldi.
19. dakikada sol kanattan çalımlarla ilerleyen Hamroun'un, ceza yayının üzerinden yaptığı vuruşta direğe çarpan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
42. dakikada sol köşeden Hamroun’un kullandığı kornere arka direkte iyi yükselen Scuk'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0.
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