DHA'nın haberine göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor´da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı. Mavi-beyazlılar bugün Antalyaspor'la 2-2 berabere kalmıştı.
Ligde 9 maça çıkan BB Erzurumspor'un 9 puanı bulunuyor.
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