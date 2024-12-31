BBC duyurdu: Hull City'nin borcu 66 milyon sterlin'e ulaştı!

2022 yılında Acun Ilıcalı tarafından satın alınan İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, bu yıl başarısız sonuçların ardından kümede kalma mücadelesi veriyor. Sahada istediği sonuçları alamayan Hull City ekonomik olarak da çöküşün eşiğine gelmiş durumda.

TOPLAM BORCU 66 MİLYON STERLİN'E ULAŞTI BBC, Hull City'nin haftada yaklaşık 500 bin sterlin kaybettiğini belirterek, kulübün toplam borcunun 66 milyon sterline ulaştığını duyurdu. James Hoggarth ve Kieran Maguire tarafından yapılan podcast, Premier Lig hedefleyen ekipte yaşanan sorunlara ve ekonomik bunalıma ışık tutarken, kulübün sahibi Acun Ilıcalı'nın zor günler geçirdiği öne sürüldü.