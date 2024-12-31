Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere BBC duyurdu: Hull City'nin borcu 66 milyon sterlin'e ulaştı! - Futbol Haberleri

        BBC duyurdu: Hull City'nin borcu 66 milyon sterlin'e ulaştı!

        2022 yılında Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı'nın Premier Lig hayalleri, kulübün içinde bulunduğu mali krizle tehdit altına girdi. BBC'nin verdiği bilgilere göre, kulüp haftada yaklaşık 500 bin sterlin kaybederken, 66 milyon sterlinlik borç yükü giderek daha da büyüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 16:29 Güncelleme: 31.12.2024 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC duyurdu: Hull City borç batağında!
        ABONE OL
        ABONE OL

        2022 yılında Acun Ilıcalı tarafından satın alınan İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, bu yıl başarısız sonuçların ardından kümede kalma mücadelesi veriyor. Sahada istediği sonuçları alamayan Hull City ekonomik olarak da çöküşün eşiğine gelmiş durumda.

        TOPLAM BORCU 66 MİLYON STERLİN'E ULAŞTI

        BBC, Hull City'nin haftada yaklaşık 500 bin sterlin kaybettiğini belirterek, kulübün toplam borcunun 66 milyon sterline ulaştığını duyurdu.

        James Hoggarth ve Kieran Maguire tarafından yapılan podcast, Premier Lig hedefleyen ekipte yaşanan sorunlara ve ekonomik bunalıma ışık tutarken, kulübün sahibi Acun Ilıcalı'nın zor günler geçirdiği öne sürüldü.

        KULÜBÜ 3 YIL ÖNCE SATIN ALMIŞTI

        Acun Ilıcalı, 19 Ocak 2022 tarihinde Hull City'yi satın almış ve hayalinin turuncu-siyahlı kulübü Premier Lig'e taşımak olduğunu belirtmişti.

        Bu sezon İngiltere Championship'te 24 maça çıkan Hull City 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. 24 takımlı ligde 21. sırada bulunan Hull City düşme potasının bir sıra üstünde bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
         “Yorgun uçak” olmaz, bakımsız uçak olur
         “Yorgun uçak” olmaz, bakımsız uçak olur
        Bahçeli: Türkiye için karar anı geldi
        Bahçeli: Türkiye için karar anı geldi
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Orhan Kemal'in oturduğu ev satışta
        Orhan Kemal'in oturduğu ev satışta
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        Yeni Zelanda, 2025'e "merhaba" dedi
        Yeni Zelanda, 2025'e "merhaba" dedi
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        Enerjide 2024 nasıl geçti?
        Enerjide 2024 nasıl geçti?
        2024'de gıda sağlığı şeffaflaştı
        2024'de gıda sağlığı şeffaflaştı
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        Skriniar'da sona doğru!
        Skriniar'da sona doğru!