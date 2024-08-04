BBP Genel Başkanı Destici'den Instagram yasağına destek açıklaması

Instagram'a 48 saati aşkın süredir Türkiye'den erişim sağlanamıyor. BTK'nın kararı ile erişimi engellenen popüler sosyal medya uygulamasının ne zaman açılacağı merak konusu olurken yasağa tepki gösterenler gibi destek verenler de var.

Instagran yasağına destek verenlerden biri de Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici oldu.

Ümraniye'deki Tantavi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen, partisinin İstanbul Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda konuşan Destici, Instagram'ın kapatılmasıyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Destici, "Türkiye aleyhine her türlü paylaşıma müsaade ediliyor ama siyonistlerle, Netanyahu ile ilgili, Batı'nın sembol isimleriyle ilgili birisine çatarsan hesabın askıya alınıyor, paylaşımın kaldırılıyor, hesabın kapatılıyor. Türkiye herhalde buna göz yummayacaktır." sözlerini sarf etti.