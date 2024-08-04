Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos 2024 tarihinde popüler sosyal medya platformu Instagram'a Türkiye'de erişim yasağı getirdi. Herkes ilk başta Instagram'ın çöktüğünü düşünerken olayın perde arkası belli oldu.

BTK'nin 'site bilgileri sorgu sayfası'nda Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi. Kapatılma nedeni olarak ise “katalog suçlar” açıklaması yapıldı. Katalog suçlar, çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu içeriyor.

48 SAATLİK SÜRE DOLDU

48 saati aşkın süre geçti, ancak Instagram henüz resmi bir açıklama yapmadı. Katalog suçlar kapsamında kapatılan Instagram’a mahkeme kararı zorunluluğunu devreden çıkarabileceği ifade ediliyor. Ancak şu an için erişim engeli devam ediyor. BTK'nınaldığı karar doğrultusunda Instagram'ın kapatılmasına yönelik 48 saat içinde mahkeme kararı alınması gerekiyordu. Bu süre 4 Ağustos gecesinde doldu. Bu süre içerisinde herhangi bir mahkeme kararı olmazsa erişim engeli kaldırılacaktı ve platforma erişim yeniden açılmış olacaktı. Instagram’ın kapalı olma durumu devam ediyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK? Normal şartlarda, 48 saatlik sürenin dolmasının ardından bir mahkeme kararı çıkartılmazsa sosyal medya uygulamasının açıklası gerekliliği vardı. Ancak henüz bir mahkeme kararının çıkmamış olması ve uygulamanın halen açılmamış olması, bu kararın şu anda Instagram'dan özel bir açıklama gelene kadar sürebileceğini ortaya çıkartıyor. 2 günlük sürenin geçmiş olmasına, Türkiye'den çeşitli açıklamalar gelmesine rağmen sosyal medya devinden konu ile ilgili resmi bir bilgi henüz gelmedi. "INSTAGRAM'I UYARMIŞTIK!" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Instagram'a erişim engeline yönelik "Instagram'ı katalog suç kapsamında uyardık ancak karşılık bulmadı. Kanun kapsamında erişim engeli getirdik, uyarlarsa açacağız" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise "Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı. Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama Haberi Görüntüle DÜNYA BASININDA TÜRKİYE'DEKİ INSTAGRAM ENGELİ NASIL YANSIDI? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'de popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişimi engelledi. Bu karar, dünya genelinde haber kaynakları tarafından yakından takip edildi ve çeşitli tartışmalara yol açtı. Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı! Haberi Görüntüle