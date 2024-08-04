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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Instagram 48 saatir kapalı, peki ne zaman açılacak? - Teknoloji Haberleri

        Instagram'ın engel süresi 48 saati geçti, peki ne zaman açılacak?

        Instagram kullanıcıları 48 saati aşkın süredir sosyal medya hesabına Türkiye'den erişim sağlayamıyorlar. BTK'nın kararı ile erişimi engellenen popüler sosyal medya uygulamasının ne zaman açılacağı ise merak konusu haline geldi. Kararın ardından BTK ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından açıklamalar gelirken, sosyal medya devi henüz konu ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı. Instagram'ın engellenmesi ardından son durum nedir, sosyal medya uygulaması ne zaman yeniden kullanıma açılacak? İşte kapanmanın ardından yaşananlar, açıklamalar, tüm süreç ve detaylar...

        Giriş: 04.08.2024 - 12:02 Güncelleme: 04.08.2024 - 12:09
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        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
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        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos 2024 tarihinde popüler sosyal medya platformu Instagram'a Türkiye'de erişim yasağı getirdi. Herkes ilk başta Instagram'ın çöktüğünü düşünerken olayın perde arkası belli oldu.

        BTK'nin 'site bilgileri sorgu sayfası'nda Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi. Kapatılma nedeni olarak ise “katalog suçlar” açıklaması yapıldı. Katalog suçlar, çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu içeriyor.

        48 SAATLİK SÜRE DOLDU

        48 saati aşkın süre geçti, ancak Instagram henüz resmi bir açıklama yapmadı. Katalog suçlar kapsamında kapatılan Instagram’a mahkeme kararı zorunluluğunu devreden çıkarabileceği ifade ediliyor. Ancak şu an için erişim engeli devam ediyor. BTK'nınaldığı karar doğrultusunda Instagram'ın kapatılmasına yönelik 48 saat içinde mahkeme kararı alınması gerekiyordu. Bu süre 4 Ağustos gecesinde doldu. Bu süre içerisinde herhangi bir mahkeme kararı olmazsa erişim engeli kaldırılacaktı ve platforma erişim yeniden açılmış olacaktı. Instagram’ın kapalı olma durumu devam ediyor.

        INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

        Normal şartlarda, 48 saatlik sürenin dolmasının ardından bir mahkeme kararı çıkartılmazsa sosyal medya uygulamasının açıklası gerekliliği vardı. Ancak henüz bir mahkeme kararının çıkmamış olması ve uygulamanın halen açılmamış olması, bu kararın şu anda Instagram'dan özel bir açıklama gelene kadar sürebileceğini ortaya çıkartıyor. 2 günlük sürenin geçmiş olmasına, Türkiye'den çeşitli açıklamalar gelmesine rağmen sosyal medya devinden konu ile ilgili resmi bir bilgi henüz gelmedi.

        "INSTAGRAM'I UYARMIŞTIK!"

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Instagram'a erişim engeline yönelik "Instagram'ı katalog suç kapsamında uyardık ancak karşılık bulmadı. Kanun kapsamında erişim engeli getirdik, uyarlarsa açacağız" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise "Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama Haberi Görüntüle

        DÜNYA BASININDA TÜRKİYE'DEKİ INSTAGRAM ENGELİ NASIL YANSIDI?

        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'de popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişimi engelledi. Bu karar, dünya genelinde haber kaynakları tarafından yakından takip edildi ve çeşitli tartışmalara yol açtı.

        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı! Haberi Görüntüle

        KULLANICILARIN GEÇİRDİĞİ SÜRE 32 SAATİN ÜZERİNDEYDİ

        Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'ın engellenmesi birçok tartışmayı beraberinde getirirken, kullanıcılar halen VPN gibi farklı yöntemleri kullanarak uygulamaya giriş yapmaya çalışıyor. Çünkü Türkiye bu uygulamanın dünyadaki zirvesiydi. Instagram'ın tüm dünyada 32 saatin üzerindeki kullanım süresiyle Türkiye lideri olurken ülkemizi Brezilya ve Arjantin takip ediyordu.

        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi! Haberi Görüntüle

        INSTAGRAM'DAN PARA KAZANANLAR NE YAPACAK?

        Instagram bir sosyal medya kanalı olmasının yanı sıra birçok fenomenin de aynı zamanda para kazandığı bir alandı da. Bu engelleme kararı Türkiye'deki sosyal medya fenomenlerini ve kullanıcılarını etkileyecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda şirketler de bu sosyal medya kanalı üzerinden ciddi bir reklam kampanyası ve fenomen kullanımı da yapıyordu. Yasağın uzaması durumunda bu kanallardan para kazananların farklı platformlara kayması veya 'B' planlarını devreye sokmaları gerekecek gibi gözüküyor. Çünkü özellikle sosyal medya kanallarını kullanan şirketler de stratejilerini başka yönlere kaydırabilir...

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        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli! Haberi Görüntüle

        VPN KULLANARAK GİRİŞ YAPILABİLİYOR

        Teknoloji çağında hiçbir yasak tam olarak kapatma olarak işlemiyor diyebiliriz. Bu doğrultuda PC'de bazı farklı browserlar kullanarak veya akıllı telefonlara VPN indirerek Instagram'a da giriş yapmak mümkün. Peki VPN nedir? bu uygulamalar kullanılan cihazdan gönderiler IP adreslerinin Türkiye'den değil başka bir ülke üzerinden gönderilmesine olanak tanıyor. Böylece Türkiye'de engelli olan uygulamalar giriş yapılabiliyor. Ancak bu durum hem bazı güvenlik sorunlarına yol açabiliyor hem de internet hızını oldukça yavaşlatıyor.

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