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        Haberler Ekonomi Teknoloji Son dakika: Instagram'a erişim engeline ilişkin ilk resmi açıklama - Teknoloji Haberleri

        Instagram'a erişim engeline ilişkin ilk resmi açıklama

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram'a erişim engeline yönelik yaptığı açıklamada "Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz. Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz. Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz. Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 15:19 Güncelleme: 02.08.2024 - 15:59
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        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
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        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a bugün sabah saatlerinde erişim engeli getirildi.

        BTK'nin 'site bilgileri sorgu sayfası'nda Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi. Konuya yönelik ilk resmi açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan geldi.

        SAYAN: NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram'a erişim engeline yönelik X hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz. Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz. Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz. Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun. Şöyle bir hatırlayalım; gelin ülkemizde temsilcilikler açın, insanımızın hak ihlallerinin önüne geçelim dedik. Gelmek istemediler. Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler. Birlikte daha temiz bir internet inşa edelim, milletimiz muhatap bulsun dedik, bir takım sanal ofislerle göstermelik işler yaptılar. Yaptığımız kanun değişiklikleri ile tüm bu arkadan dolanmaların önüne geçtik. Görüyoruz ki aynı anlayışı hala sürdürmeye çalışıyorlar. "Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam" diyorlar. Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz. Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız."

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