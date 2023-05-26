Bebe Rexha, kendisini bu yüzden eleştirenlere bu kötü sözleri söylemeyi bırakmaları için yalvardı. Bebe Rexha, eleştirilerin ve kendisiyle dalga geçilmesinin "zor bir durum" olduğunu sözlerine ekledi.

Bebe Rexha, ayrıca kilosuyla ilgili olarak kendisine yapılan eleştirilere değinerek "Halkın gözü önünde insanlarız. Bunlar olacak" dedi.