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        Haberler Spor Futbol İngiltere Beckham ve Neville, Salford City'yi satın aldı! - Futbol Haberleri

        Beckham ve Neville, Salford City'yi satın aldı!

        Dünyaca ünlü eski futbolcular David Beckham ve Gary Neville, İngiltere 4. Futbol Ligi Salford City'yi satın aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 15:40 Güncelleme: 08.05.2025 - 15:40
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        Beckham ve Neville, Salford City'yi satın aldı!
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        Eski İngiliz futbolcu David Beckham ve Gary Neville, İngiltere 4. Futbol Ligi'nde (Lig Two) mücadele eden Salford City Kulübünü satın aldı.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'li iş insanı Declan Kelly ve İngiliz yatırımcı Mervyn Davies'in yeni dönemde eş başkanlar olarak görev yapacağı belirtildi.

        Aynı zamanda Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'nin sahiplerinden biri olan Beckham, yaptığı açıklamada çocukluk yıllarının Salford'da geçtiğini ve bu ekibin parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Salford City, sezonu İngiltere 4. Futbol Ligi'nde 69 puanla 8. sırada tamamladı.

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