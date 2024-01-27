Haberler Gündem Bedelli askerlik yerleri açıklandı! 2024 Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

Bedelli askerlik yerleri açıklandı! İşte sorgulama ekranı Milli Savunma Bakanlığı MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile bedelli askerlik yerleri açıklandı. 2024 yılı Şubat ayında silahaltına alınacak olan yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri duyuruldu. İşte, 2024 bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar... Habertürk Giriş: 27.01.2024 - 17:34 Güncelleme: 27.01.2024 - 17:34 facebook

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. Asker adayları, bedelli askerlik yerleri ve celp dönemleri ile birlik yerleri e-Devlet sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilir. İşte, bedelli askerlik sonuçları ve tüm detaylar...

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BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

MSB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu tarafından belirlendi. Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek. Öte yandan, talep halinde celp dönemi değişikliği kontenjan durumuna göre e-Devlet’te 'Askerliğim' uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapılabilecek. BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ