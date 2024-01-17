Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 bedelli askerlik yerleri açıklanma tarihi

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 yılı için başvuruda bulunan askerlik yükümleri ödemelerinin ardından merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Bilindiği üzere açıklamlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesine göre bedelli askerlik tutarı 182.609,04 TL oldu. 01 Ocak-30 Haziran 2024 dönemi için bu ücret geçerli olacak.