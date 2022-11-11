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Pelin Karahan: Çok sevenimiz varmış

Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay, akciğer embolisi (akciğer damarlarının tıkanması) nedeniyle acil bir şekilde ameliyat masasına yatmıştı. Taburcu edilen Güntay'ın son sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü oyuncu, "Hala çok arayan, soran var. Çok sevenimiz varmış. Sağ olsunlar ama çok şükür eşim iyi. Bundan sonraki süreçte kan sulandırıcı ilaç kullanacak. Yavaş hareket edecek. Kolunu fazla kaldırmayacak. Spor yapabilecek ama artık daha dikkatli olacak" şeklinde de konuştu

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  • Bedri Güntay'ın eşi Pelin Karahan: Çok sevenimiz varmış! Acil ameliyata alınmıştı... - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde eşi acil bir şekilde ameliyata alınan oyuncu Pelin Karahan, Bedri Güntay'ın sağlık durumu hakkında konuştu.

    Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karahan, "Eşimin sağlık problemleri ile 10 gündür uğraşıyorduk. Mide sıkıntısı var diye düşünüyorduk ama öyle değilmiş. Akciğerde bir emboli gelişti. Vücudunda bir pıhtı atmış. Onu bulana kadar biraz zaman kaybettik. Sağ omzunun orda bir pıhtı oluşmuş. O yüzden apar topar ameliyata alındı. Daha kötü sonuçlar olmaması için hemen müdahale edildi. İki saatlik bir operasyon geçirdi. Şimdi sağlık durumu iyi. Akciğeri de tertemiz oldu" dedi.
  • Bedri Güntay'ın eşi Pelin Karahan: Çok sevenimiz varmış! Acil ameliyata alınmıştı... - Magazin haberleri

    "ÇOK SEVENİMİZ VARMIŞ"

    Haberi duyan dostlarının kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığını belirten Pelin Karahan, "Çok az eş, dost biliyordu. Panik yapmasınlar diye anne ve babaya bile son dakika haber verdik. Benim bir reklam lansmanım vardı. Lansmanı son dakika iptal etmek zorunda kaldım. Lansman iptal olunca basındaki arkadaşlara bilgi gitmiş. Öyle olunca her yerden mesajlar gelince ben de bir açıklama yapma gereği duydum. Hala çok arayan, soran var. Çok sevenimiz varmış. Sağ olsunlar ama çok şükür eşim iyi. Bundan sonraki süreçte kan sulandırıcı ilaç kullanacak. Yavaş hareket edecek. Kolunu fazla kaldırmayacak. Spor yapabilecek ama artık daha dikkatli olacak" açıklamasında bulundu.
  • Bedri Güntay'ın eşi Pelin Karahan: Çok sevenimiz varmış! Acil ameliyata alınmıştı... - Magazin haberleri

    "ANJİYO BAŞARILI GEÇTİ"

    Pelin Karahan'ın 2014 yılında dünyaevine girdiği Güntay, akciğer embolisi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

    Karahan, eşinin sağlık durumu ile alakalı, "Sosyal medyada ve basında çıkan haberlerden dolayı bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum. Eşim Bedri Güntay, teşhisi konulan akciğer embolisi nedeni ile acil ameliyata alınmıştı. Yapılan anjiyo gayet başarılı geçti, şu an hastanede gözetim altında devam ediyor süreci... Arayan, soran herkese çok teşekkürler. Şu an aramalara ve mesajlara dönemiyorum. Anlayışınız için teşekkürler, sevgiler..." ifadelerini kullanmıştı.
  • Bedri Güntay'ın eşi Pelin Karahan: Çok sevenimiz varmış! Acil ameliyata alınmıştı... - Magazin haberleri

    TABURCU EDİLDİ

    Bedri Güntay, yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle ameliyat olmuştu. Güntay'ın geçirdiği operasyonun ardından taburcu edildiği öğrenilmişti.
  • Bedri Güntay'ın eşi Pelin Karahan: Çok sevenimiz varmış! Acil ameliyata alınmıştı... - Magazin haberleri

    "SENİ ÇOK SEVİYORUM"

    Öte yandan ünlü oyuncu, 6 Ekim'de 38 yaşına basmıştı. Pelin Karahan'ın doğum gününü kutlayan ilk isim ise eşi olmuştu. Bedri Güntay, eşi ile birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

    Gönderisine duygusal bir not düşen Güntay, Karahan'a "Benim çiçeğim... Sen hep gül, seni çok seviyorum. İyi ki doğmuşsun" sözleriyle seslenmişti.
  • Bedri Güntay'ın eşi Pelin Karahan: Çok sevenimiz varmış! Acil ameliyata alınmıştı... - Magazin haberleri

    MUTLU EVLİLİĞİN SIRRINI AÇIKLAMIŞTI

    Ayrıca bir döneme damgasını vuran 'Kavak Yelleri' dizisinde canlandırdığı 'Aslı' karakteriyle adını duyuran Pelin Karahan, daha önce "Mutlu evliliğin sırrı nedir?" sorusunu, "Karşılıklı sabır, sevgi ve saygı ile iyi bir evliliği sağlayabilirsiniz. Tabi aradaki uyum ve denge de önemli. Aşk var ama işin içine çocuklar girince huzur ve güven ağır basıyor. Evlilik tek başınıza sırtlanabileceğiniz bir şey değil. Karşılıklı olmalı" ifadeleriyle yanıtlamıştı.
  • Bedri Güntay'ın eşi Pelin Karahan: Çok sevenimiz varmış! Acil ameliyata alınmıştı... - Magazin haberleri

    Pelin Karahan

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