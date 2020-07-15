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İTÜ ARI Teknokent tarafından beşinci kez dağıtılan BEETECH Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu. Yürüttükleri projeler, geliştirdikleri teknoloji ürünleri, yaptıkları ihracat ile öne çıkan İTÜ ARI Teknokent firmaları, 2019 yılının performans kriterlerine göre ‘Kuluçka’, ‘Küçük’, ‘Orta’ ve ‘Büyük’ olmak üzere ayrı ayrı değerlendirilerek 4 farklı kategoride ödül aldı. ‘Özel Ödül’ kategorisinde ise jürinin belirlediği isimler ödülle buluştu.

Kuluçka firmalarından Smart Advice, WalkOVR ve Go4MG; küçük ölçekli firmalardan Pixery, Mitos, Eatron ve Ambeent; orta ölçekli firmalardan Mikro Yazılımevi, Analog Devices, Yapı Kredi Teknoloji, FEV TR ve ICRON; büyük ölçekli firmalardan Ericsson, Hitit, Argela ve Softtech ödül kazandı.

Ar-Ge Öncüleri Özel Ödülü’ne Commencis Kurucusu ve YK Başkanı Fatih İşbecer, Ekosisteme Katkı Özel Ödülü’ne Agito; Girişim Sermayesi Özel Ödülü’ne 212 VC ve Start-Up Özel Ödülü’ne ise Nanomik layık görüldü.

‘3 BİN TAMAMLANMIŞ AR-GE PROJESİNE İMZA ATTIK’

BEETECH Teknoloji Ödülleri ile ilgili konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, “Her yıl BEETECH Teknoloji Ödülleri kapsamında fark yaratan Teknokentlileri belirliyoruz. İTÜ ARI Teknokent olarak bünyemizde yer alan 300’den fazla teknoloji firması, 7 binden fazla personelimiz ile yılda 600’den fazla proje üretiyoruz. 3 bin tamamlanmış Ar-Ge projemizle kuruluşumuzdan bu yana 350 milyon dolarlık Ar-Ge ihracatı gerçekleştirdik” dedi.

Kategoilerine göre BEETECH 2020 Teknoloji Ödülleri’nin kazananları şunlar oldu:

KULUÇKA KATEGORİSİ

AR-GE Geliri Birincisi: Smart Advice

AR-GE İhracat Birincisi: WalkOVR

Fikri Sınai Mülkiyet Haklar Birincisi: GO4MG

Ulusal-Uluslararası Destekler Birincisi: WalkOVR

Üniversite-Sanayi İş Birliği Birincisi: WalkOVR

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ FİRMA KATEGORİSİ

AR-GE Geliri Birincisi: Pixery

AR-GE İhracat Birincisi: Pixery

Fikri Sınai Mülkiyet Haklar Birincisi: Mitos / Ambeent

Ulusal-Uluslararası Destekler Birincisi: Mitos

Üniversite-Sanayi İş Birliği Birincisi: Eatron

ORTA ÖLÇEKLİ FİRMA KATEGORİSİ

AR-GE Geliri Birincisi: Mikro Yazılımevi

AR-GE İhracat Birincisi: Analog Devices

Fikri Sınai Mülkiyet Haklar Birincisi: Analog Devices

Ulusal-Uluslararası Destekler Birincisi: Icron / Yapı Kredi Teknoloji

Üniversite-Sanayi İş Birliği Birincisi: FEV TR

BÜYÜK ÖLÇEKLİ FİRMA KATEGORİSİ

AR-GE Geliri Birincisi: Ericsson

AR-GE İhracat Birincisi: Hitit

Fikri Sınai Mülkiyet Haklar Birincisi: Argela

Ulusal-Uluslararası Destekler Birincisi: Argela / Ericsson

Üniversite-Sanayi İş Birliği Birincisi: Softtech

ÖZEL ÖDÜLLER KATEGORİSİ

Ekosisteme Katkı Özel Ödülü: Agito

Girişim Sermayesi Özel Ödülü: 212 VC

Start-Up Özel Ödülü: Nanomik

Ar-Ge Öncüleri Özel Ödülü: Commencis Kurucusu ve YK Başkanı Fatih İşbecer