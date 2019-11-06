beIN SPORTS 1 yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanacak Real Madrid Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 4. maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri...

beIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI - 6 KASIM 2019

08:45 Maç Saati

10:30 Dünden Bugüne

11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

11:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

16:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

16:15 Futbolun Şehirleri

16:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

17:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

20:00 Özel Röportaj

20:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

20:45 Süper Lig Kısa Özet

21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü

23:00 Real Madrid - Galatasaray

23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

BEIN SPORTS 1 FREKANS BİLGİLERİ

beIN SPORT 1 HD Kanalı 11675 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise V - Dikey'dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 24444 ve FEC değeri 3/4 olarak girilmesi gerekir. beIN SPORT 1 HD kanalı olarak yayın yapmaktadır.

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD Paket İsmi : DIGITURK T37 Frekansı : 11675 Polarisazyon Değeri : V - Dikey Kapsama : Batı SR : 24444 FEC : 3/4 Tip :

Türksat uydusunda DIGITURK T37 paketinde bulunan beIN SPORT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen frekansları girmeniz gerekmektedir.