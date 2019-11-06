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HaberlerFutbol

beIN SPORTS 1 Real Madrid Galatasaray maçı - beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri

beIN SPORTS 1 yayın akışı bu akşam canlı yayınlanacak Real Madrid Galatasaray Şampiyonlar Ligi A grubu 4. maçının saat kaçta yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. beIN SPORTS 1 yayın akışına göre Real Madrid Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? İşte 1 Ekim beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri...

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS 1 yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanacak Real Madrid Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 4. maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri...

beIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI  - 6 KASIM 2019

08:45 Maç Saati

10:30 Dünden Bugüne

11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

11:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

16:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

16:15 Futbolun Şehirleri

16:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

17:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

20:00 Özel Röportaj

20:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

20:45 Süper Lig Kısa Özet

21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü

23:00 Real Madrid - Galatasaray

23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

BEIN SPORTS 1 FREKANS BİLGİLERİ

beIN SPORT 1 HD Kanalı 11675 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise V - Dikey'dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 24444 ve FEC değeri 3/4 olarak girilmesi gerekir. beIN SPORT 1 HD kanalı olarak yayın yapmaktadır.

Kanal Adı:beIN SPORT 1 HD
Paket İsmi:DIGITURK T37
Frekansı:11675
Polarisazyon Değeri:V - Dikey
Kapsama:Batı
SR:24444
FEC:3/4
Tip: 

Türksat uydusunda DIGITURK T37 paketinde bulunan beIN SPORT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen frekansları girmeniz gerekmektedir.

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