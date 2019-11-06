beIN SPORTS 1 yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanacak Real Madrid Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 4. maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri...
beIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI - 6 KASIM 2019
08:45 Maç Saati
10:30 Dünden Bugüne
11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
11:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
16:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
16:15 Futbolun Şehirleri
16:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
17:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Saati
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
20:00 Özel Röportaj
20:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
20:45 Süper Lig Kısa Özet
21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü
23:00 Real Madrid - Galatasaray
23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
BEIN SPORTS 1 FREKANS BİLGİLERİ
beIN SPORT 1 HD Kanalı 11675 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise V - Dikey'dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 24444 ve FEC değeri 3/4 olarak girilmesi gerekir. beIN SPORT 1 HD kanalı olarak yayın yapmaktadır.
|Kanal Adı
|:
|beIN SPORT 1 HD
|Paket İsmi
|:
|DIGITURK T37
|Frekansı
|:
|11675
|Polarisazyon Değeri
|:
|V - Dikey
|Kapsama
|:
|Batı
|SR
|:
|24444
|FEC
|:
|3/4
|Tip
|:
Türksat uydusunda DIGITURK T37 paketinde bulunan beIN SPORT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen frekansları girmeniz gerekmektedir.
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