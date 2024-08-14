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        Haberler Bilgi Gündem Bekçi alımı başvuru ekranı 2024: Bekçi alımı ne zaman başlayacak? Bekçilik başvuru şartları nelerdir?

        Bekçi alımı başvuru tarihleri: Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

        Bekçi alımı 2024 başvuru ilanı hakkında araştırmalar artış göstermeye devam ediyor. Bekçi alımı başvuruları Emniyet Genel Müdürlüğü EGM tarafından duyurulurken gözler "Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları ne?" sorularının yanıtlarına çevrildi. İşte 2024 bekçi alımı başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 19:28 Güncelleme: 14.08.2024 - 19:28
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        Bekçilik alımı başvuru tarihleri büyük bir merak ile bekleniyor. Bekçi olmak isteyenler tarafından 2024 bekçi alımı duyuruları yakından takip ediliyor. Hatırlnacağı gibi, başvuru şartları ve başvuru tarihiyle ilgili ayrıntılar Emniyet Genel Müdürlüğü EGM tarafından duyuruluyor. Peki, 2024 bekçilik alımı başvuruları başladı mı? İşte detaylar...

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        BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        Polis Akademisi ve EGM tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılıyor. 2024 yılı 1. dönem bekçi alımı için henüz duyuru yayımlanmadı. Ancak Polis Akademisi tarafından son olarak yapılan bekçi alımı için yazılı sınav 30 Eylül 2023'te yapılmış ve sonuçlar da 23 Ekim'de ilan edilmişti. Söz konusu tarihler baz alındığında Eylül-Ekim tarihlerinde bekçi alımı ilanının gündeme gelmesi bekleniyor.

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        ZAMLI BEKÇİ MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?

        Mevcut en düşük bekçi maaşı: 33.400 TL

        Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

        Mevcut ortalama bekçi maaşı: 41.300 TL

        Yüzde 19.31 zamlı: 49.275,03

        En yüksek maaş: 52.000 TL

        Yüzde 19.31 zamlı: 59.655

        Mevcut ilkokul mezunu ve evli bekçilerin ortalama maaşı: 33.400 TL

        Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

        Mevcut kadrolu bekçilerin en düşük maaşı: 33.400 TL

        Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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