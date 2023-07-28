Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? 2023 Bekçi alım yazılı sınavı nerede yapılacak?

Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? 2023 Bekçi alım yazılı sınavı nerede yapılacak?

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2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayan bekçi adayları, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik aşamasını başarıyla tamamlamaları durumunda yazılı sınava girmeye hak kazanacak. Peki, "Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak, bekçi alım yazılı sınavı nerede yapılacak?" İşte detaylar...