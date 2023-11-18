Beklenmedik manzaralarla karşılaşan kullanıcılar başlarına gelen kötü sürprizleri paylaşıyor
Normal kavramı birçok farklı şekilde yorumlanabilir. Her şeyin olağan gibi ilerlediği bir günde hayatın size farklı bir sürpriz yapması gayet olasıdır; sadece bir an için nasıl bir tepki vereceğinizi bilemezsiniz.
"Arkadaşımın taşındıktan sonraki gün yeni dairesi."
"Kardeşim bu pizzayı Roma, İtalya'da sipariş etti…"
"Kız arkadaşım yeni Nutella kavanozu mikrodalgaya atmak istedi."
"İş yerimin dinlenme odasının masasında ses kayıt cihazı bulduk."
"Tatil için Güney Alabama'daki bir aileyi ziyaret ederken bunu gördüm."
"Dev yanardöner mavi solucan - Vietnam'da yürüyüş yaparken karşılaştık."
"Finalleri kafamdan atmak için yürüyüşe çıktım ve bununla karşılaştım."
"İlk başta bunun bir sırt çantası olduğunu düşündüm."
"Bir 'tıraş et ve oyna' bebeği buldum. İlk aldığımda düşürdüm."