Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Beklenmedik manzaralarla karşılaşan kullanıcılar başlarına gelen kötü sürprizleri paylaşıyor

        Beklenmedik manzaralarla karşılaşan kullanıcılar başlarına gelen kötü sürprizleri paylaşıyor

        Normal kavramı birçok farklı şekilde yorumlanabilir. Her şeyin olağan gibi ilerlediği bir günde hayatın size farklı bir sürpriz yapması gayet olasıdır; sadece bir an için nasıl bir tepki vereceğinizi bilemezsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 11:19 Güncelleme: 18.11.2023 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        "Arkadaşımın taşındıktan sonraki gün yeni dairesi."

        2

        "Kardeşim bu pizzayı Roma, İtalya'da sipariş etti…"

        3

        "Kız arkadaşım yeni Nutella kavanozu mikrodalgaya atmak istedi."

        4

        "İş yerimin dinlenme odasının masasında ses kayıt cihazı bulduk."

        5

        "Tatil için Güney Alabama'daki bir aileyi ziyaret ederken bunu gördüm."

        6

        "Dev yanardöner mavi solucan - Vietnam'da yürüyüş yaparken karşılaştık."

        7

        "Finalleri kafamdan atmak için yürüyüşe çıktım ve bununla karşılaştım."

        8

        "İlk başta bunun bir sırt çantası olduğunu düşündüm."

        9

        "Bir 'tıraş et ve oyna' bebeği buldum. İlk aldığımda düşürdüm."

        10

        "Bu bölücülerin iç gösterdiğini sanıyordum ama bu bir yansıma."

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başkasını gönderdi!
        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başkasını gönderdi!
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Otomobilleri çizdiği iddia edilmişti! Avukata 3 yıl hapis istendi!
        Otomobilleri çizdiği iddia edilmişti! Avukata 3 yıl hapis istendi!
        3 bölgede kar var! 66 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! Dikkat! Tam fırtına!
        3 bölgede kar var! 66 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! Dikkat! Tam fırtına!
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        Hırvat baron İstanbul'da diz çöktü!
        Hırvat baron İstanbul'da diz çöktü!
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        İsrail yine mülteci kampı ve hastaneleri hedef aldı
        İsrail yine mülteci kampı ve hastaneleri hedef aldı
        Bir kadın daha... 2 çocuğunun annesini vahşice katletti!
        Bir kadın daha... 2 çocuğunun annesini vahşice katletti!
        Refüjdeki ağaçlara çarptı! 3 ölü, 2 yaralı
        Refüjdeki ağaçlara çarptı! 3 ölü, 2 yaralı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Aydın'daki asansör kazasında bir tutuklama daha!
        Aydın'daki asansör kazasında bir tutuklama daha!
        Türkiye'de en başarılı 10 Marvel filmi
        Türkiye'de en başarılı 10 Marvel filmi
        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!
        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!