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        Haberler Spor Futbol Beknaz Almazbekov'un yeni adresi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Beknaz Almazbekov'un yeni adresi belli oldu!

        Galatasaray'dan ayrılan Beknaz Almazbekov, Kosova ekibi Llapi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 11:28 Güncelleme: 02.09.2024 - 11:28
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        Beknaz'ın yeni adresi belli oldu!
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        Galatasaray'dan ayrılan Beknaz Almazbekov'un yeni takımı resmen belli oldu.

        19 yaşındaki futbolcu, Kosova ekiplerinden KF Llapi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Beknaz, transferinin ardından, "Yeni mücadele, yeni hayaller, yeni hedefler." şeklinde bir paylaşım yaptı.

        Galatasaray'ın altyapısından yetişen genç oyuncu, sarı-kırmızılı takımın A takımında forma şansı bulamamıştı.

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