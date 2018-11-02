ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 53 yaşındaki Maureen Pacheco, bir trafik kazasından sonra yıllarca bel ağrısı çekti.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; Wellington Bölge Tıp Merkezine giden kadın alt bel kemiğinden ameliyat olacaktı. Doktoru Ramon Vazquez, operasyona başlarken sıradışı bir durumla karşı karşıya kaldı. Pelvik kemiklerin arasında bir tümör gördüğünü belirterek, meslektaşlarından izin gelmesini beklemeden tümörü almaya karar verdi.

Ancak Maureen Pacheco, pelvik böbrek (böbreğin pelvis boşluğunda bulunması) rahatsızlığından muzdaripti. Dr. Pacheco, talihsiz kadının MR sonuçlarını incelemeden tümör sandığı sağlıklı böbreği çıkardı.

Ameliyattan sonra uyanan kadına, yanlışlıkla sağlıklı olan böbreğinin çıkartıldığı söylendi. Yasal süreç başlatan Pacheco, davadan 500 bin dolar kazandı. Ancak Pacheco, bu hata yüzünden hayatının geri kalanında bir böbrek ile yaşayacak.

Ayrıca talihsiz kadın, uzmanlara göre; şu anda bir böbrekle yaşadığı için kronik böbrek hastalığı ve böbrek yetmezliği riski altında.

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