AA

Belarus’ta resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasını protesto eden göstericilere müdahale sonucunda pek çok polis ve protestocunun yaralandığı ifade edildi

Başkent Minsk’te seçimin resmi olmayan sonuçlarının açıklanması sonrası muhalefet seçimin hileli yapıldığını ve sonuçların doğru olmadığını iddia etti. Muhalif adaylardan Svetlana Tikhonavskaya, seçmenin çoğunluğunun kendisine oy verdiğini öne sürdü. Tikhanovskaya, destekçilerine oyların sayım işlemi yapılırken sandık başına gitmeleri için çağrıda bulundu.

Bunun üzerine göstericiler caddelere ve meydanlara çıktı. AA'nın haberine göre; şehir içinde ana caddeler trafiğe kapatılırken, ülke genelinde ise internete erişim sağlanamaz oldu.

POLİS VE GÖSTERİCİLER ARASINDA ÇIKAN ÇATIŞMADA YARALLILAR VAR

Devlet kurum ve kuruluşlarının yanı sıra şehir giriş ve çıkışları dahil pek çok bölgede sıkı güvenlik önlemi alan polis, izinsiz gösterilere müdahale etti. Buna karşılık göstericilerin de polise saldırdığı ve olayların sokak çatışmasına dönüştüğü görüldü.

Ana caddeler ve meydanlarda güvenlik önlemleri çerçevesinde kapatılsa da caddelerde ve Stella Meydanı’nda protestocular toplanmaya çalıştı.

Güvenlik güçlerinin göstericilerin toplanmasını engellemesi sonucunda protestocular ile aralarında gerginlik yaşandı.

Protestocuların polisin kalkan kullanarak kurduğu güvenlik bariyerlerini açmaya çalışması ve polise saldırması sonucunda yaşanan müdahalede yaralanan polislerin ve göstericilerin olduğu ifade ediliyor.

Zaman zaman polisin sis bombası ve göz yaşartıcı bomba kullanarak dağıtmaya çalıştığı göstericiler şehrin başka bölgelerine doğru ilerleyerek gösterilerine devam etti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Gösteriler Mogilev, Novopolatsk gibi ülkenin başka şehirlerine de yayılmaya başladı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı’nın Minsk ve diğer bölgelerde durumu kontrol altına almaya başladığı belirtiliyor.

Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı kesin olmayan sonuca göre, ülkeyi 1994'ten bu yana 26 yıldır yöneten mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko en çok oyu alarak seçimin galibi olmuştu.