Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Belçika: 0 - Almanya: 3 | MAÇ SONUCU

        Belçika: 0 - Almanya: 3 | MAÇ SONUCU

        Voleybol FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki üçüncü maçta Almanya ile Belçika kozlarını paylaştı. Müsabakayı Almanya 3-0 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 22:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Almanya, Belçika'yı 3-0'la geçti!

        Voleybol FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki üçüncü maçta Almanya, Belçika'yı 3-0 yendi.

        2026 VNL'de Almanya, oynadığı 6 maçta 2 galibiyet,4 mağlubiyet alırken Belçika, 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 5 mağlubiyet yaşadı.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Nurper Özbar (Türkiye), Michail Koutsoulas (Yunanistan)

        Belçika: Herbots, Lemmens, Martin, Radovic, Fransen, Van Sas (Rampelberg, Debouck, Demeyer, Nagels, Deleu, Maes, Bertels, Koulberg)

        Almanya: Straube, Alsmeier, Weitzel, Weske, Timmer, Cekulaev (Cesar, Stautz, Nestler, Kohn, Kindermann, Jatzko, Strubbe)

        Setler: 20-25, 19-25, 21-25

        Süre: 80 dakika

        ÖNERİLEN VİDEO

        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırıldığı aracın görüntüleri ortaya çıktı

         İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Karaal'ın kaçırıldığı iddia edilen aracın sokaktan hızla dönüş anları yer aldı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattında metro raydan çıktı
        Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattında metro raydan çıktı
        Meloni'den Trump'a tepki
        Meloni'den Trump'a tepki
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        'Arınmadan korkuyorlar'
        'Arınmadan korkuyorlar'
        Trump: İran bitti, bizden para alamayacaklar
        Trump: İran bitti, bizden para alamayacaklar
        Haziran serin rüzgarlarla ilerliyor
        Haziran serin rüzgarlarla ilerliyor
        20 milyonluk husumet! 2 kişi hayatını kaybetti
        20 milyonluk husumet! 2 kişi hayatını kaybetti
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Yeni boşanmışlardı, bahçede cesetleri bulundu
        Yeni boşanmışlardı, bahçede cesetleri bulundu
        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal
        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal
        YKS'ye saatler kala psikologdan ailelere kritik uyarı: Bu cümleleri kurmayın
        YKS'ye saatler kala psikologdan ailelere kritik uyarı: Bu cümleleri kurmayın
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası