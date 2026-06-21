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        Haberler Bilgi Spor Belçika - İran maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası TRT 1 canlı izle

        Belçika - İran maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası canlı izle

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken futbolseverlerin gözü Belçika ile İran arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. G Grubu'nda mücadele eden iki takım da üst tura yükselme yolunda önemli bir sınava çıkacak. ABD'nin Los Angeles kentindeki SoFi Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde Belçika - İran maçının yayın saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Belçika İran maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Belçika - İran maçı canlı izle bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 21:05 Güncelleme:
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        2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Belçika ile İran karşı karşıya gelecek. İki ekip de gruptaki puan mücadelesinde kritik öneme sahip bir maça çıkacak. Futbolseverler mücadeleyi canlı takip edebilmek için yayın bilgilerini araştırıyor. Kritik mücadele nedeniyle iki takımın kadrosu ve TRT 1 canlı izleme bilgileri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Belçika Belçika - İran maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Belçika - İran maçı TRT 1 izle ekranı...

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        BELÇİKA İRAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Belçika ile İran arasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu mücadelesi 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 22.00'de oynanacak.

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        BELÇİKA İRAN MAÇI HANGİ KANALDA?

        Belçika - İran karşılaşmasının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca TRT'nin dijital platformu Tabii üzerinden de mücadele takip edilebilecek.

        BELÇİKA İRAN MAÇI TRT 1 CANLI İZLE EKRANI

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        MAÇ NEREDE OYNANACAK?

        Karşılaşma, ABD'nin Los Angeles kentindeki SoFi Stadyumu'nda oynanacak. Dünya Kupası'nın önemli organizasyon merkezlerinden biri olan stat, mücadeleye ev sahipliği yapacak.

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        GRUPTA SON DURUM NE?

        Belçika ilk maçında Mısır ile 1-1 berabere kalırken, İran da Yeni Zelanda karşısında 2-2'lik skorla sahadan ayrıldı. Bu nedenle iki takım açısından da karşılaşma büyük önem taşıyor. Kazanan ekip, üst tur yolunda önemli bir avantaj elde edecek.

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