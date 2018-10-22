Mart ayındaki yerel seçimlerde 30 büyükşehir, 51 il, 919 metropol ilçe, 519 ilçe ve 397 belde belediyesi başkanlığı için binlerce aday yarışacak. Görevi sona eren ve yeni göreve başlayacak belediye başkanlarının makam, temsil ve görev tazminatları 5510 sayılı Kanun’un geçici 4. maddesiyle düzenleniyor.

Buna göre, 2018 yılı itibarıyla emekli büyükşehir belediye başkanlarına 2 bin 830.56 lira makam ve temsil tazminatı, diğer belediye başkanlarına çeşitli tutarlarda makam ve görev tazminatı ödeniyor. Toplam tazminat tutarı il belediye başkanlarında 2 bin 476.74 lira, ilçe ve metropol ilçe belediye başkanlarında bin 415.28 lira, belde belediye başkanlarında bin 61.46 lira düzeyinde bulunuyor.

HERKES ALAMIYOR

Emekli aylıklarına ilave olarak ödenen bu tazminattan herkes yararlanamıyor. Öncelikle, kimlerin yararlanabildiğini anlatalım.

1 Ekim 2008 tarihinden önce en az 2 yıl belediye başkanlığı yapmış olanlar söz konusu tazminatları alabiliyor. SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, Emekli Sandığı iştirakçisi durumundaki tüm eski belediye başkanları tazminat hakkına sahip.

2008 SONRASI SEÇİLEN BAŞKANLARDA MEMUR AYRINTISI

1 Ekim 2008 tarihinden sonra seçilen belediye başkanlarının tazminattan yararlanma hakları, çalışma statülerine göre değişiyor. 2008 öncesi Emekli Sandığı’na tabi olarak işe başlamış kişiler, gelecek yıl yapılacak seçimi kazanırlarsa, emekliliklerinde tazminat alabilecekler. SSK ve BAĞ-KUR’lu olup ilk defa başkan seçilecek olan kişiler ise emekliliklerinde makam, temsil, görev tazminatı alamayacak.

Memurluğa 1 Ekim 2008’den sonra başlayanlar da SSK ve BAĞ-KUR’lular gibi tazminattan yararlanamayacak.

YEDEK SUBAYLIK YAPANLAR ŞANSLI

2008’den önce kamuda bir gün bile çalışan SSK ve BAĞ-KUR’lu yeni belediye başkanları ise şanslı azınlık arasında yer alıyor. Örneğin 2008 Ekim öncesinde vekil öğretmenlik yapan, askerlik görevini yedek subay olarak yerine getirenler bu gruba giriyor. Bu kişiler, SSK veya BAĞ-KUR’a tabi olmalarına rağmen, makam, temsil ve görev tazminatı alabilecekler.

SEÇİMLE GELME KOŞULU

Belediye başkanlarının tazminattan yararlanabilmesi için seçimle göreve gelmeleri koşulu aranıyor. Bir başka koşul ise en az iki yıl başkanlık yapılması.

Bu nedenle istifa, ölüm, azil gibi nedenlerle boşalan belediye başkanlığına, kalan süreyi tamamlamak üzere belediye meclisinin oylarıyla seçilenler de tazminattan yararlanabiliyor. Ancak, bunların da tazminata hak kazanabilmesi için iki yıl görev yapması gerekecek.

KAMUDA ÇALIŞANIN TAZMİNATI KESİLİYOR

Emekli olduktan sonra kamuda yeniden görev yapmaya başlayan Büyükşehir belediye başkanları makam tazminatı almaya devam ediyor ancak temsil tazminatları kesiliyor. Diğer belediye başkanları ise yönetim ve denetim kurulu üyelikleri dahil, maaş alıp almadıklarına bakılmaksızın kamuda görev aldıkları takdirde temsil ve görev tazminatı alamıyorlar.

Tazminatlar, ölen belediye başkanlarının hak sahibi eş ve çocuklarına, payları oranında ödeniyor. Bunlar da kamuda bir görev aldıklarında tazminatları kesiliyor.

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