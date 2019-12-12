Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

Belhanda'dan transfer iddialarına yanıt

Galatasaray'da Younes Belhanda, 5-0'lık PSG mağlubiyeti sonrasında açıklamalar yaptı. Transfer iddialarına yanıt veren Faslı yıldız, "1,5 yıllık sözleşmem var, buradayım" ifadelerini kullandı

Belhanda

Galatasaray'ın Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, Paris Saint Germain'e 5-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"5-0, 6-0 KALBİNİZİ KIRIYOR"

Sarı-kırmızılı takımla ilgili açıklama yapan Belhanda "Kendi evimizde iyi maçlar aldık, iyi puanlar da çıkarabilirdik ama yapamadık. PSG, Real Madrid gibi büyük takımlara karşı oynadık. Burada 5-0, Real'e 6-0 yenilince, bu kalbinizi kırıyor." dedi.

"İKİ SENEDİR İYİ DEĞİLİZ"

Galatasaray'ın kalan hedefleri hakkında konuşan Belhanda "Geçen sene olduğu gibi, ligde ve kupada ilerlemeye devam edeceğiz. Geçen sene şampiyon olduk, Şampiyonlar Ligi'ne daha fazla çalışmamız gerekiyor. İki senedir Şampiyonlar Ligi'nde iyi değiliz, daha fazla çalışmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

TRANSFER İDDİALARINA YANIT

Galatasaray'dan ayrılacağı yönündeki iddialara cevap veren Belhanda "Türkiye'deki gazeteciler dedikodu yayıyor. 1,5 senelik daha sözleşmem var, ben buradayım." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İbrahim Yıldız: Galatasaray'ın hezimet gecesi...
FUTBOL"Hezimet gecesi"
Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlar
FUTBOLAtletico Madrid bileti aldı!
Fatih Terim: "Acı oldu! Süper Lig'de güzel bir hikaye yazarız"
FUTBOL"Ligde güzel bir hikaye yazarız"
Serdar Ali Çelikler: Maalesef dizi değil, gerçek 80'ler..
FUTBOLDizi değil, gerçek 80'ler..
Okan Buruk: "Gruptan çıkmak istiyoruz"
FUTBOL"Gruptan çıkmak istiyoruz"
Bakan Kasapoğlu: Galatasaray taraftarına yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum
FUTBOLBakan Kasapoğlu'ndan kınama
Abdullah Avcı: İyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz
FUTBOL"İyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz"
Ünal Karaman: "Asla teslim olan bir takım olmayacağız"
FUTBOL"Teslim olan bir takım olmayacağız"
PSG Galatasaray MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! Paris'te acı son! PSG Galatasaray maçı detayları
FUTBOLParis'te acı son!
En değerli 10 futbolcu arasında 1 Türk
FUTBOLEn değerli 10 futbolcu arasında 1 Türk

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X