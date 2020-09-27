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Sarı-kırmızılı oyuncu Younes Belhanda UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları maçtan dolayı derbi mücadelesine yorgun çıktıklarını vurgulayarak, "Bu bakımdan Fenerbahçe'nin avantajı vardı. Yine de buna sığınmamak lazım." diye konuştu.

Transferde adı geçen Belhanda, takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soruya, "Şimdilik Galatasaray'dayım. Elimden gelen her şeyi, mücadeleyi Galatasaray adına yapıyorum." cevabını verdi.

Martin Linnes ise zor bir mücadeleyi geride bıraktıklarını belirterek, "Bugüne kadar oynadığımız mantaliteyi Fenerbahçe derbisinde sahaya yansıtamadık. Derbilerde bazen bir puan iyi olabiliyor." şeklinde konuştu.