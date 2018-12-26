Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında sakatlık nedeniyle 4 hafta kaçıran Younes Belhanda, Demir Grup Sivasspor maçıyla sahalara dönmüştü. Forma giyemediği dönemde sarı-kırmızılı takımda yokluğu hissedilen Faslı yıldıza Fransa'dan talip çıktı! Belhanda'nın eski takımı Nice'in, orta saha oyuncusu arayışını Belhanda'yı alarak sonlandırmak istediği belirtildi.

Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere, devre arasında kadroya takviyeler yapacaklarını dile getirirken "Bu dönemde de yapmalıyız, devre arasında transferler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Son yıllardaki başarılı günlerini arayan ve bu sezon Ligue 1'de kümede kalma mücadelesi veren Monaco'nun da Belhanda için devrede olduğu öğrenildi. Galatasaray'da yıllık 3,5 milyon Euro garanti ücret kazanan Belhanda için Monaco'nun olası bir "yüksek maaş talebi" nedeniyle tereddüt yaşadığı da kaydedildi.

Bu sezon Galatasaray'da 15 maçta 5 asisti bulunan 28 yaşındaki oyuncu, 2016-17 sezonunda kiralık olarak Nice forması giymişti.

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