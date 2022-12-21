Ben Bu Cihana Sığmazam 14. son bölüm izle!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 14. BÖLÜM ÖZETİ

Jean Luc, Gülendam'a kaybettiği oğlu Yıldırım Türk'ün oğlu olduğunu ve babasının intikamını almaya geldiğini söyler. Gülendam, Jean Luc'un babasının intikamını kimden alacağını merak eder. Jean Luc, Gülendam'a Cezayir ve ailesiyle ilgili sırlar verir. Gülendam, ailesini temelden sarsacak bilgilere inanmak istemese de içine bir kuşku düşer.

Tatavlalı, Jean Luc'un kim olduğunu çözmeye çalışırken, bir yandan da Cezayir'in zayıf düştüğünü görüp onu tuzağına çeker. Tatavlalı, Cezayir'i akıl oyunlarıyla dolu sürpriz tuzaklara çeker. Cezayir'in ailesiyle ilgili bazı durumlarla yüzleşmesini sağlar.

Leyla, Meltem'e Firuze'den çaldığı bilekliği geri vermesi için baskı yapar. Meltem ve Leyla, Firuze'den özür dilemek için görüşme talebinde bulunur. Leyla ve Firuze'nin karşılaşmasında Leyla, Firuze'yi derinden yaralayacak sözler eder.