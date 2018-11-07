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'Daha önce de evi yakmaya kalktı'
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"Ben kendisini attı zannettim, baktım çocuğumu atmış"

Kırıkkale'de akli dengesi yerinde olmayan teyzesi tarafından 5. kattan atılan 2 yaşındaki küçük çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor. Olay anını anlatan baba Murat Işık, "Ben şoke oldum, kendisini attı zannettim. Baktım kızımı atmış. Annesi 'Donakaldım, yetişemedim. Bir anda aldığıyla attığı bir oldu' diyor" diye konuştu.

07.11.2018 - 16:00 | Güncelleme: İHA

 Selim Özer Mahallesi Şehit P. Cevdet Ocak Caddesi'nde geçen Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, zihinsel engelli olduğu tespit edilen S.E. (20), 2 yaşındaki yeğeni Zümra Işık'ı yatağından alarak oturdukları 5. katın balkonundan attı.

İHA'nın haberine göre, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesine götürülen küçük Zümra, buradaki yapılan müdahalelerin ardından Ankara'ya sevk edildi. Gözaltına alınarak Kırıkkale Adliyesine sevk edilen teyze S.E. hakkında tutuklama kararı veren hakim, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde sevk etti.

'KIZIMI ATMIŞ'

Hastanede yaşam mücadelesi veren çocuğunun beyin kanamasının devam ettiğini ifade eden baba Murat Işık (32), "İşe gidecektim anneannesiyle telefonda konuşuyordum. 'Murat attı' diye bağırdı. Ben şoke oldum, kendisini attı zannettim. Baktım kızımı atmış. Annesi 'donakaldım, yetişemedim. Bir anda aldığıyla attığı bir oldu' diyor. Çocuğumu almışlar Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırmışlar. Ben hastaneye gittiğimde çocuğumu o şekilde gördüm" diye konuştu.

"DAHA ÖNCE EVİ YAKMAYA KALKTI"

Daha önceden de evi yakmaya kalktığı belirtilen teyze S.E'nin zihinsel engelliği olduğunu ve yüzde 76 engelli raporu olduğunu ifade eden Işık, S.E'nin Bolu'da bulunan akıl ve ruh sağlığı hastanesine götürüldüğü ancak hastanenin ilgilenmediğini iddia ederek, "Hastanede tedavi uygulanmadı, 'hanginize zarar verdi de bize getirdiniz' denildi. Bu konuda hastaneden şikayetçi olacağım" dedi.

S.E. ile ilgili adli işlem yapıldığını ve Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kaldığını aktaran Işık, "Tedavisinin yapılmasını istiyoruz. Sadece benim kızım değil, o evde yaşayan diğer insanlar da var onlara da zarar verebilir, kendine de zarar verebilir. O kızın bir an önce tedavi görmesini ve iyileşmesini istiyorum" çağrısında bulundu.

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