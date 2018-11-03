31 Ekim tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclis’ine gönderilen “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” dün Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı.
2 milyon esnafın çatı örgütü olan TESK’in Başkanı Bendevi Palandöken teklifin bu şekilde yasalaşmasının küçük esnafı zora sokacağını ileri sürdü. Türkiye’de yaklaşık 200 bin bakkal esnafı olduğu ifade edilirken ortalama kar marjlarının ise yüzde 5 ile 8 arasında olduğu ifade ediliyor.
Palandöken şöyle konuştu: “Kanun Teklifinde yer alan “kara paket” ve “kapalı dolap” uygulamaları hali hazırda ekonomik zorluklar ile boğuşan esnafımızı daha da zora sokacak. Bunlar; kaçağı artıracak, esnafa ek maliyet getirecektir. Enflasyon canavarıyla mücadele eden esnafımız ayın sonunu zor getiriyor. Bu uygulamalar esnafın gelirini daha da düşürür. Milletvekillerimizden yardım istiyoruz. ”
DÜZENLEME NASIL UYGULANACAK
Düz paket, teklifte şöyle tarif ediliyor: “Marka, paketin sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin yüzde 5'ini aşmayacak şekilde yazılacak. Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri konulamayacak. Bu kurallar, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri kutuları için de geçerli olacak.”
Kapalı dolabın tarifi ise şu şekilde: “Tütün ürünleri kapalı dolaplarda, kişilerin ulaşamayacağı ve göremeyeceği şekilde satışa sunulacak.”GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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