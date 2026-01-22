Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Benfica: 3 - Altekma: 2 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Benfica: 3 - Altekma: 2 | MAÇ SONUCU

        Altekma Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında deplasmanda Portekiz'in Benfica ekibine 3-2 yenildi. İzmir ekibi, 28 Ocak Çarşamba günü rövanş maçında Benfica'yı ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 01:06 Güncelleme: 22.01.2026 - 01:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altekma, turu İzmir'e bıraktı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında Altekma Erkek Voleybol Takımı, konuk olduğu Portekiz ekibi Benfica'ya 3-2 yenildi.

        Portekiz'in başkenti Lizbon'daki maçta 25-23 ve 28-26'lık setlerle 2-0 öne geçen Altekma, üstünlüğünü koruyamadı.

        Maçın son 3 setini 24-26, 19-25 ve 12-15'lik skorlarla kaybeden Altekma, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

        Karşılaşmanın rövanşı, 28 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Konteyner çarşıda yangın: 3 konteyner ile 3 araç kül oldu

        Konteyner çarşıda yangın: 3 konteyner ile 3 araç kül oldu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        "İlk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum!"
        "İlk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum!"
        Rus yüzücünün DNA sonucu açıklandı
        Rus yüzücünün DNA sonucu açıklandı
        "G.Saray 'platin' değerinde 2 puan bıraktı"
        "G.Saray 'platin' değerinde 2 puan bıraktı"
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Eski sevgilisi gözaltına alındı
        Eski sevgilisi gözaltına alındı
        Çoban Dron'a dur dedi
        Çoban Dron'a dur dedi
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        BES'te kazanmanın püf noktası
        BES'te kazanmanın püf noktası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?