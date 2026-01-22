Benfica: 3 - Altekma: 2 | MAÇ SONUCU
Altekma Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında deplasmanda Portekiz'in Benfica ekibine 3-2 yenildi. İzmir ekibi, 28 Ocak Çarşamba günü rövanş maçında Benfica'yı ağırlayacak.
Portekiz'in başkenti Lizbon'daki maçta 25-23 ve 28-26'lık setlerle 2-0 öne geçen Altekma, üstünlüğünü koruyamadı.
Maçın son 3 setini 24-26, 19-25 ve 12-15'lik skorlarla kaybeden Altekma, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı, 28 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.