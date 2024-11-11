Benfica: 4 - Porto: 1 | MAÇ SONUCU

Portekiz Ligi'nin 11. haftasında Benfica ile Porto karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan derbiyi kazanan 4-1'lik skorla Benfica oldu.

Benfica'ya gelibiyeti getiren golleri 30. dakikada Alvaro Fernandez, 56 ve 82. dakika penaltıdan Angel Di Maria ve 61. dakikada Nehuen Perez (kendi kalesine) attı. Porto'nun tek golünü 44. dakikada Samu Omorodion attı.