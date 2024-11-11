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        Haberler Spor Futbol Benfica: 4 - Porto: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Benfica: 4 - Porto: 1 | MAÇ SONUCU

        Portekiz Ligi'nin 11. haftasında Benfica, evinde Porto'yu 4-1 mağlup etti. Milli futbolculardan Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Angel Di Maria (2), Alvaro Fernandez ve Nehuen Perez'in (kk) golleriyle kazanarak puanını 25'e yükseltti. Porto ise haftayı 27 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 09:54 Güncelleme: 11.11.2024 - 10:18
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        Portekiz Ligi'nin 11. haftasında Benfica ile Porto karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan derbiyi kazanan 4-1'lik skorla Benfica oldu.

        Benfica'ya gelibiyeti getiren golleri 30. dakikada Alvaro Fernandez, 56 ve 82. dakika penaltıdan Angel Di Maria ve 61. dakikada Nehuen Perez (kendi kalesine) attı. Porto'nun tek golünü 44. dakikada Samu Omorodion attı.

        Benfica'da milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Kerem 75, Orkun 84 dakika sahada kaldı.

        Bu sonucun ardından Benfica, 25 puana yükseldi. Porto, 27 puanda kaldı.

        Benfica, milli ara sonrası Arouca deplasmanına gidecek. Porto, sahasında Casa Pia'yı ağırlayacak.

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