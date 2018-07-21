Trabzonspor'da altyapının son ürünü olan Abdülkadir Ömür, gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takmış ancak en ciddi teklif ise Portekiz ekibi Benfica’dan gelmişti.

Başkan Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, “Benfica’nın 14 milyon Dolar (78 milyon TL) peşin 20 milyon Dolar’lık (112 milyon TL) teklifini reddettik” demişti. Fanatik'in haberine göre; Fırtına’nın patronu, 19 yaşındaki futbolcu için yapılacak teklifin yükseltilmesini talep ederken, Kırmızı-Beyazlılar ise önümüzdeki günlerde tekrardan Türkiye’ye gelecek.

TEKLİF İYİLEŞTİRİLECEK

Portekiz temsilcisi, şu anda Ay-Yıldızlılar ile U19 Avrupa Şampiyonası’nda boy gösteren Abdülkadir’i elinden kaçırmak istemiyor. Milli oyuncunun, turnuvada yıldızını daha da parlatabileceğini düşünen Benficalı yetkililer, Abdülkadir için teklifini biraz daha iyileştirmeyi planlıyor.

Genç yıldız için oldukça ısrarcı olan Benfica, bu hafta içerisinde Trabzonspor ile tekrardan pazarlık masasına oturacak.

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