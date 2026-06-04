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        Haberler Spor Futbol Benfica'dan flaş Jose Mourinho açıklaması!

        Benfica'dan flaş Jose Mourinho açıklaması!

        Real Madrid'de Florentino Perez'in yeniden başkan seçilmesi halinde Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini söylemesinin ardından Benfica'dan bir açıklama geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 20:03 Güncelleme:
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        Real Madrid'de 7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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        Mevcut başkan Florentino Perez, yeniden seçilmesi halinde takımı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet edeceğini açıklamıştı.

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        BENFICA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

        Benfica, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan deneyimli hocayla ilgili bir açıklama yayınladı.

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        15 MİLYON EURO ÖDENECEK

        Portekiz temsilcisi, Mourinho'nun sözleşmesinde 15 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi olduğunu ve ayrılığın bu bedel karşılığında gerçekleşeceğini açıkladı.

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        Benfica'da geçtiğimiz sezon 45 maça çıkan 63 yaşındaki çalıştırıcı, 2.02 puan ortalaması tutturdu ve ligi 3. sırada namağlup şekilde bitirdi.

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