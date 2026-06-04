Benfica'dan flaş Jose Mourinho açıklaması!
Real Madrid'de Florentino Perez'in yeniden başkan seçilmesi halinde Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini söylemesinin ardından Benfica'dan bir açıklama geldi.
Giriş: 04 Haziran 2026 - 20:03 Güncelleme:
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Real Madrid'de 7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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Mevcut başkan Florentino Perez, yeniden seçilmesi halinde takımı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet edeceğini açıklamıştı.
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BENFICA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Benfica, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan deneyimli hocayla ilgili bir açıklama yayınladı.
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15 MİLYON EURO ÖDENECEK
Portekiz temsilcisi, Mourinho'nun sözleşmesinde 15 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi olduğunu ve ayrılığın bu bedel karşılığında gerçekleşeceğini açıkladı.
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Benfica'da geçtiğimiz sezon 45 maça çıkan 63 yaşındaki çalıştırıcı, 2.02 puan ortalaması tutturdu ve ligi 3. sırada namağlup şekilde bitirdi.
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