Benfica ile Fenerbahçe, Avrupanın bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme ilk maçında karşı karşıya gelecek. Yeni yönetim ile ilk resmi maçına Portekiz'in Benfica takımı karşısında çıkacak olan Sarı-Lacivertliler, bu maçtan galibiyetle ayrılarak evine avantajlı dönmenin yollarını arayacak. Fenerbahçe, Benfica'yı elerse play-off turuna kalacak ve play-off turunda da rakibini elerse Devler Ligi'ne katılabilecek. Peki, Benfica - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte Benfica - Fenerbahçe maçının ayrıntıları...

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılabilmek için 3. ön eleme maçına çıkacak. Yeni sezon öncesi ilk resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe, deplasmanda Benfica'ya konuk olacak. Benfica - Fenerbahçe maçı bugün Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada, Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov düdük çalacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı ise 14 Ağustos Salı günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 221. KEZ SAHADA

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın Portekiz ekibi Benfica'yla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, 44. sezonunu geçireceği uluslararası arenada 221. maçına çıkacak.



Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmaya hak kazanan sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında bugüne kadar yaptığı 220 maçta 81 galibiyet, 45 beraberlik ve 94 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 274 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 326 gol gördü.



Fenerbahçe'nin Avrupa'da kulvarlarına göre oynadığı 220 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 54 28 15 11 73 49 Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 30 12 9 9 46 35 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 TOPLAM 220 81 45 94 274 326

DEPLASMANDA PERFORMANSI YÜKSELDİ

Fenerbahçe, son yıllarda Avrupa kupalarında deplasman karnesini düzeltti.

Genel olarak Avrupa kupalarında deplasmanda iyi sonuçlar elde edemeyen sarı-lacivertliler, 2010 yılından bu yana ise dış sahada performasını artırdı.

Fenerbahçe, son 8 yılda Avrupa'da deplasmanda oynadığı 28 maçın 18'ini kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 10 galibiyet, 8 beraberlik alırken, rakiplerine 10 kez de yenildi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki resmi maçlarda dış sahada aldığı 27 galibiyetin 10'u da son 8 yılda elde etmiş oldu.

Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde deplasmanda bugüne dek 111 maçta 62 yenilgi aldı. Yaptığı 111 maçta sarı-lacivertli ekip ayrıca 27 galibiyet ve 22 beraberlik alarak sahadan ayrıldı. Fenerbahçe, deplasmanda rakip filelere 114 gol atarken, kalesinde 206 gol gördü.

Fenerbahçe'nin kulvarlara göre Avrupa kupalarında yaptığı dış saha maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

Organizasyon O G B M UEFA Kupası 27 4 6 17 UEFA Avrupa Ligi 27 13 7 7 Şampiyon Kulüpler Kupası 17 3 1 13 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 15 5 4 6 UEFA Şampiyonlar Ligi 20 2 4 14 Kupa Galipleri Kupası 5 - - 5 TOPLAM 111 27 22 62

AVRUPA KUPALARINDAKİ BAŞARILARI

Avrupa'daki en büyük başarısını UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak elde eden sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda ise birer kez çeyrek finalde mücadele etti.

Tarihinde Avrupa'da bir yarı final, iki kez de çeyrek final gören Fenerbahçe, ilk büyük başarısını 1963-1964 sezonunda yaşadı.

Yugoslav teknik direktör Miroslav Kokotovic yönetimindeki Fenerbahçe, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Rumen ekip Petrolul Ploiesti ve Kuzey İrlanda takımı Linfield'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, çeyrek finalde Macarların ünlü takımı MTK Budapeşte'yle karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, İstanbul'da rakibini 3-1 mağlup etti. O zamanki kural gereği yarı finale çıkacak takımı tarafsız sahada yapılacak maç belirledi. İtalya'da oynanan maçı 1-0 kaybeden Fenerbahçe, yarı finalin eşiğinden döndü.

Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda ise Arthur Zico yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı. Sarı-lacivertliler, iyi bir performans sergilediği sezonda İngiltere'nin Chelsea takımını İstanbul'da ilk maçta 2-1 yendi. İkinci maçı Londra'da 2-0 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.

Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki en büyük başarısını ise Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadı. Kocaman'ın öğrencileri, 2012-2013 sezonunda yarı final oynadığı organizasyonda finali kıl payı kaçırdı. İlk maçta Kadıköy'de 1-0 yendiği Benfica'ya deplasmanda 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'da final oynama şansını yakalayamadı.

EN GOLCÜ ALEX, EN ÇOK FORMA GİYEN VOLKAN DEMİREL

Fenerbahçe'de Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcu unvanı Alex de Souza'da.

Sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra kariyerini ülkesi Brezilya'da noktalayan Alex, 61 Avrupa kupası maçında 15 gol kaydetti.

Sarı-lacivertli formayı Avrupa kupalarında en fazla giyen futbolcu ise Volkan Demirel. Takımda 17. sezonunu geçiren tecrübeli file bekçisi, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarında 86 maçta görev yaptı.

EN FARKLI GALİBİYETLER VE YENİLGİLER

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetlerini 1994-1995 sezonu UEFA Kupası ön eleme turunda Azerbaycan'ın Turan, 2006-2007 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn ve 2008-2009 sezonu Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Macaristan'ın MTK Budapeşte takımına karşı 5-0'lık skorlarla aldı.

Fenerbahçe en farklı yenilgisini ise 1975-1976 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Benfica karşısında 7-0'lık skorla yaşadı. Sarı-lacivertlilerin, 1992-1993 yılında UEFA Kupası ikinci turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında, Çekya ekibi Sigma Olomouc'a karşı 7-1'lik yenilgisi de bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ İLKLERİ

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki ilkleri şöyle:

- Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki ilk maçını Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımına karşı oynadı.

- Avrupa kupaları tarihinde ilk galibiyetini 23 Eylül 1959'da Macar Csepel takımı karşısında alan sarı-lacivertliler, Türk takımlarının ilk deplasman galibiyetini de bu maçta elde etti. Fenerbahçe, Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Macaristan'da Csepel'i 3-2 yenerek kupanın dışına itti.

- Fenerbahçe, Türkiye'yi Avrupa Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Kupası'nda temsil eden ilk takım oldu.

- UEFA Kupası tarihinin ilk golünü 1971-1972 sezonunda İnönü Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Ferençvaroş maçında sarı-lacivertli futbolcu Yaşar Mumcu attı.

- Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihindeki ilk golünü Can Bartu, 100. golünü İsrailli Haim Revivo ve 200. golünü Brezilyalı Fabio Bilica kaydetti.

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