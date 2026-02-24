Canlı
        Bengü'den bekarlık açıklaması: Şu an çok rahatım

        Bengü'den bekârlık açıklaması: Şu an çok rahatım

        2024'te iki çocuğunun babası Selim Selimoğlu'ndan boşanan şarkıcı Bengü, bekârlığa dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu; "Şu an orkestra ekibimden bir tek ben bekârım ve inanılmaz rahatım. Neden kalkıp bir erkeğin pijamasını ütüleyeyim ya da o saatte patlıcanın üstüne kıyma koyup yemek yapayım?"

        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 08:34
        Bekârlık açıklaması

        Zeynep ve Selim adında iki çocukları bulunan Bengü ile Selim Selimoğlu ile 6 yıllık evliliğini 2024'te anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

        Boşanmanın ardından hayatına kimseyi almayan Bengü, konserde seyircilerine içini döktü. Bekârlığa dair bir konuşma yapan şarkıcı; "Şu an orkestra ekibimden bir tek ben bekarım ve inanılmaz rahatım" dedi.

        Bengü, daha sonra sözlerini "Neden kalkıp bir erkeğin pijamasını ütüleyeyim ya da o saatte patlıcanın üstüne kıyma koyup yemek yapayım? Şu an bunları yapmak zorunda değilim, oh çok rahatım" ifadeleriyle sonlandırdı.

        "Eski eşim benim için kıymetli"
        "Eski eşim benim için kıymetli"
