Bengü: Kendime daha çok değer vereceğim

Şarkıcı Bengü, 2026'yı Antalya'da karşıladı. Bengü; “2026’ya çok güzel bir giriş yaptık" dedi. 2025 yılında aldığı kararlardan da bahseden Bengü, yeni yıla dair hedeflerini anlattı.

Şarkıcı; "2025’te aldığım kararları, 2026’da hayata geçirmiş olacağım. Kendim için çok doğru kararlar aldım. Yepyeni bir oluşumla yoluma devam edeceğim. En başta kendime daha çok değer vereceğim, çünkü bunu hak ettiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.