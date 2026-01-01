Bengü: Kendime daha çok değer vereceğim
Bengü, yeni yıla Antalya'da sahne alarak girdi. Ünlü şarkıcı, sahnesi sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu
Şarkıcı Bengü, 2026'yı Antalya'da karşıladı. Bengü; “2026’ya çok güzel bir giriş yaptık" dedi. 2025 yılında aldığı kararlardan da bahseden Bengü, yeni yıla dair hedeflerini anlattı.
Şarkıcı; "2025’te aldığım kararları, 2026’da hayata geçirmiş olacağım. Kendim için çok doğru kararlar aldım. Yepyeni bir oluşumla yoluma devam edeceğim. En başta kendime daha çok değer vereceğim, çünkü bunu hak ettiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.