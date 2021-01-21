Benim Adım Melek dizisinin 49. son bölümünde; Melek ve Halil hastane odasında nişanlanırlar. Melek'in ameliyata girmeden önce söylediği sözler Halil'e duygusal anlar yaşatır. Benim Adım Melek 49. son bölüm özeti...

BENİM ADIM MELEK 50.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

BENİM ADIM MELEK 49. SON BÖLÜM ÖZETİ

Halil, Alpay’ın ailesiyle ilgili bir bedel ödemesini istemesi üzerine sinirlenir. Cumali ve Seyit Ali’yi yüzüklerle gören Melek mahcup ve mutlu olur. Ömer’in bir şeyler hatırlaması üzerine heyecanlanan Defne ona kurtardığı kişinin neden dedesini çağrıştırdığını açıklar.

Defne’nin Ömerlerle olduğunu öğrenen Zümrüt duruma el atmaya çalışır, Ömer için farklı bir gelecek hayali olan Zümrüt başarılı olabilecek midir?

Kadriye dükkan hazırlıklarına başlamıştır ancak Mahmut bu durumdan hoşnutsuzdur. Ömer hiçbir şey hatırlamasa da, Defne’ye karşı bir şeyler hissetmektedir. Ömer ve Gülşad bir plan yaparlar. Ancak Zümrüt’ün elinin değmesiyle işler karışır.

Defne, Gülşad’a neden ve nasıl bir tepki verecektir? Kadriye dükkan hazırlıklarını bitirmişken, açılışa ne engel olacaktır? Nakilden sonra her şey yoluna girer diye düşünülürken, hiç umulmadık bir sorun Melek’i beklemektedir.