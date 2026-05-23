Benjamin Bouchouari: Kupayı hep birlikte kazandık
Trabzonspor'un 24 yaşındaki oyuncusu Benjamin Bouchouari, Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'la karşılaştıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Kupası zaferini hep beraber elde ettiklerine değinen Benjamin Bouchouari, "Hocamıza buradan bana inandığı için teşekkür ediyorum. Hep birlikte kazandık ve hep beraber bu galibiyeti kutlayacağız." ifadelerini kullandı.
Giriş: 23 Mayıs 2026 - 01:06
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 yenerek zafere ulaşan Trabzonspor'un Benjamin Bouchouari, mücadelenin ardından konuştu.
"KUPAYI HEP BİRLİKTE KAZANDIK"
Mücadeleyi hep birlikte kazandıklarını belirten Bouchouari, "Çok mutluyum. Hep birlikte kazandık. Hep birlikte bu galibiyeti kutlayacağız." ifadelerini kullandı.
"BANA İNANAN HOCAMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"
Teknik direktörüne de teşekkür eden başarılı oyuncu, kendisine duyulan güvenin önemine dikkat çekerek, "Hocamıza buradan bana inandığı için teşekkür ediyorum. Ben de ona bir şeyler verebildiğim için mutluyum." dedi.
