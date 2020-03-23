Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Çin’den yayılan koronavirüs, başta petrol olmak üzere tüm emtia fiyatlarını vurdu. Brent petrol, 30 doların altını gördü ve halen 26 dolar düzeyinde işlem görüyor. Batı Teksas tipi petrol 23 dolar düzeyinde bulunuyor.

Petrolün yanı sıra uluslar arası piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatı da ciddi biçimde geriledi. Mart ayının başında tonu benzinin 466, motorinin 447 dolardı. Benzin 223, motorin 295 dolara kadar indi.

PEŞ PEŞE İNDİRİMLER

Bu gelişmeye bağlı olarak son 20 gün içinde benzine 4 indirim, 2 zam, motorine 3 indirim 1 zam yapıldı. Benzinin litre fiyatı 6 TL 73 kuruştan 5 TL 33 kuruşa, motorinin 6 TL 29 kuruştan 5 TL 40 kuruşa indi. Benzin, halen motorinden 7 kuruş daha ucuz.



Bu dönemde bazı dağıtım şirketleri de akaryakıt fiyatlarında sessiz-sedasız artış yaptı. 12 Mart Perşembeyi cumaya bağlayan gece, benzin 1 kuruş zamlandı. Bu zam, kamuoyu ile paylaşılmadı.