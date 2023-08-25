Haberler Ekonomi Merak Edilenler BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI| Son dakika: Motorin ve benzin fiyatlarına indirim bekleniyor! 25 Ağustos motorin ve benzin fiyatları - GÜNCEL - Merak Edilenler Haberleri

Benzin ve motorinde indirim beklentisi! Dolardaki düşüş sonrası gözler akaryakıt fiyatlarında Benzin ve motorin fiyatlarında, dolar TL kurundaki gerilemenin ardından indirim bekleniyor. Hatırlanacağı üzere motorin fiyatlarına son olarak geçtiğimiz Salı günü 1 lira zam gelmişti. Peki, güncel motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 25 Ağustos motorin ve benzin fiyatları... Habertürk Giriş: 25.08.2023 - 12:43 Güncelleme: 25.08.2023 - 12:43 facebook

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Motorin fiyatlarına gelen son zammın ardından özellikle geçtiğimiz gün dolar/TL kurunda yaşanan düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor. Ancak, henüz akaryakıt fiyatlarındaki değişimle ilgili henüz resmi bir karar bulunmuyor. İşte 25 Ağustos motorin ve benzin fiyatları Ankara, İzmir ve İstanbul fiyatları...

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MOTORİN FİYATLARINA ZAM GELDİ! Geçtiğimiz Cuma gecesi yani 18 Ağustos günü itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim geldi. Yapılan indirimin ardından motorin fiyatlarına 1 lira zam geldi.