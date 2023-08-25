Benzin ve motorinde indirim beklentisi! Dolardaki düşüş sonrası gözler akaryakıt fiyatlarında
Benzin ve motorin fiyatlarında, dolar TL kurundaki gerilemenin ardından indirim bekleniyor. Hatırlanacağı üzere motorin fiyatlarına son olarak geçtiğimiz Salı günü 1 lira zam gelmişti. Peki, güncel motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 25 Ağustos motorin ve benzin fiyatları...
Motorin fiyatlarına gelen son zammın ardından özellikle geçtiğimiz gün dolar/TL kurunda yaşanan düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor. Ancak, henüz akaryakıt fiyatlarındaki değişimle ilgili henüz resmi bir karar bulunmuyor. İşte 25 Ağustos motorin ve benzin fiyatları Ankara, İzmir ve İstanbul fiyatları...
MOTORİN FİYATLARINA ZAM GELDİ!
Geçtiğimiz Cuma gecesi yani 18 Ağustos günü itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim geldi. Yapılan indirimin ardından motorin fiyatlarına 1 lira zam geldi.
MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ?
Motorin ve benzin fiyatlarına özellikle dolar TL kurunda yaşanan düşüşle birlikte benzin ve motorin fiyatlarına indirim bekleniyor. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.
İşte 25 Ağustos güncel güncel motorin ve benzin fiyatları:
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37.66 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.80 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 15.83 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37,71 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,83 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 16,29 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 38,24 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,37 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 16.28 TL