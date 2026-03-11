Canlı
        Benzin ve motorine indirim geliyor! 11 Mart 2026 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ile benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek?

        Benzin ve motorine indirim geliyor! 11 Mart 2026 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

        ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Orta Doğu'daki çatışmaların süresi ve buna bağlı petrol üretim kesintilerine ilişkin varsayımları dikkate alarak bu yıl için ortalama petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. Petrol fiyatlarında yaşanan bu gelişmeler, Türkiye piyasasına indirim veya zam olarak yansıyor. Bu kapsamda, motorin ve benzine yapılan zam sonrası şimdi de bir indirimin yolda olduğu öğrenildi. Peki, akaryakıta ne zaman indirim gelecek?

        Giriş: 11.03.2026 - 11:05 Güncelleme:
        1

        Petrol fiyatlarına yönelik görünümde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Tahran'ın misillemeleri sonrası Orta Doğu'da artan gerilim belirleyici oluyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde benzin ve motorine gelen çifte zammın ardından, indirim geleceği öğrenildi. Peki, motorin ve benzine ne kadar, ne zaman indirim gelecek?

        2

        BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

        Benzin ve motorine indirim bekleniyor. Buna göre; 12 Mart Perşembe gününden itibaren benzine 3 TL, motorine ise 4 lira 58 kuruş indirim bekleniyor.

        Ancak bir süredir uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle bu indirim, benzine 75 kuruş, motorine ise 1 lira15 kuruş olarak yansıyacak.

        10 MART'TA AKARYAKITA ZAM YAPILMIŞTI

        Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla uygulamaya konulan eşel mobil sisteminden sonra akaryakıta zam yapılmıştı.

        Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 43 kuruşu, motorinde ise 58 kuruşu 10 Mart 2026 Salı gününden itibaren pompaya yansıdı.

        3

        11 MART 2026 İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

        Avrupa Yakası

        Benzin: 58,28 TL

        Motorin: 60,33 TL

        LPG: 30,29 TL

        Anadolu Yakası

        Benzin: 58,18 TL

        Motorin: 60,15 TL

        LPG: 29,69 TL

        4

        11 MART 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 59,56 TL

        Motorin: 61,69 TL

        LPG: 30,09 TL

        5

        11 MART 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 59,29 TL

        Motorin: 61,41 TL

        LPG: 30,17 TL

