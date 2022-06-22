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Haberler Enerji SON DAKİKA | Benzin fiyatına indirim geliyor! Benzine petroldeki düşüşün çok altında indirim bekleniyor
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Benzinde petroldeki düşüşün çok altında bir indirim bekleniyor

Petrol fiyatları resesyon endişesiyle bugün 109 dolara geriledi. Son 1 haftada brent petrolün varil fiyatı dolar bazında yüzde 9.2, TL bazında ise yüzde 8.9 düştü. Sektör temsilcileri bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim geleceğini bildirirken, bu indirim gerçekleşirse pompa fiyatında yüzde 0.9'luk düşüş olacak

SON DAKİKA | Benzin fiyatına indirim geliyor! Benzine petroldeki düşüşün çok altında indirim bekleniyor
HABERTURK.COM

Petrol fiyatlarında son 1 haftadır resesyon endişelerinin artmasıyla büyük düşüş yaşanıyor. Bent petrolün varil fiyatı bugün önce yüzde 5'lik bir düşüşle 108 dolara geriledi, ardından 109 dolara tırmandı.

ABD'de geçen hafta Fed, yüzde 8.6 ile 41 yılın zirvesine yükselen enflasyonu dizginlemek için 1994'ten bu yana ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitti. Sonraki toplantıda da 75 baz puanlık artırımın masada olduğu sinyalini verdi.

Dünya genelinde merkez bankaları Fed'i takip ederek enflasyona karşı faiz silahına sarılırken, artan faizler ekonomik durgunluk endişelerini artırdı. Bu endişelerle brent petrolün varil fiyatı son 1 haftada yüzde 9.2 yükseldi.

DOLARDA YATAY SEYİR

Bu esnada dolar/TL'de anlık yükseliş ve inişler yaşansa da görece yatay bir seyir izlendi. 16 Haziran'da 17.30 seviyesinde bulunan dolar/TL bugün 17.35'e çıktı. TL bazında petrol fiyatı bu hafif yükseliş sebebiyle yüzde 8.9 oldu.

27.25 LİRAYA GERİLEYECEK

Bu yaşanan düşüşlerin üzerine sektör temsilcileri bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 25 kuruşluk indirim yapılacağını bildirdi. Eğer bu indirim gerçekleşirse benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 27.50 liradan 27.25 liraya gerileyecek ve bu son 1 haftadaki ilk indirim olacak.

16.Haz 22.Haz Değişim (%)
Dolar 17.30 TL 17.35 TL 0,2
Petrol (varil) 120 $ 109 $ -9,2
Petrol (varil) 2076 TL 1891 TL -8,9
Benzin 27,5 TL 27,25 TL* -0,9
*İndirim gelirse 23 Haziran itibarıyla fiyatı

İndirimle beraber pompa fiyatı yüzde 0.9 gerileyecek. Yani indirim petrol fiyatlarındaki düşüşün çok altında kalacak.

SAVAŞ ETKİSİYLE YÜKSELMİŞTİ

Brent petrolün varil fiyatı 2022 yılına 76 dolardan başlamıştı. Rusya'nın şubat ayında Ukrayna'yı işgal girişiminin başlamasıyla petrol arzına yönelik endişeler doğdu ve fiyatlar hızlı bir yükselişe geçti. 8 Haziranda varil fiyatı 124 doları gördü.

BU YIL YÜZDE 113 ZAM GELDİ

Sena başında 13.30 seviyesinde bulunan dolar/TL ise 2022'de şu ana kadar yüzde 30.4 yükseldi. Bu sebeplerle benzinin satış fiyatına yıl genelinde yüzde 113 zam geldi. Benzinin litresi sene başında ortalama 12.91 liradan satılıyordu. Motorindeki yükseliş ise daha sert oldu. Sene başında 12.75 lira olan motorinin litre fiyatı bugün itibarıyla 30.05 liraya çıktı. Yani pompa satış fiyatına yüzde 136 zam geldi.

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