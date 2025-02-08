Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
İslam alemi için rahmet ve bağışlanma kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek Berat Kandili'ne sayılı günler kaldı. Yürekleri arındırmak, kırgınlıkları gidermek ve dualarla manevi huzuru yakalamak isteyenler, bu anlamlı geceyi nasıl ihya edeceklerini araştırıyor. Özellikle Berat Kandili'nde kılınan namazların önemi ve faziletleri merak konusu. Diyanet kaynaklarına göre Berat Kandili ibadetleri hakkında tüm detaylar belli oldu. Peki, Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte detaylar...
Müslüman dünyası için manevi hayatın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Berat Kandili’ne doğru geri sayım başladı. Duaların semaya yükseldiği, affın ve merhametin müjdelendiği bu kutsal gecede yapılacak ibadetler şimdiden araştırılmaya başlandı. Özellikle Berat Kandili’nde kılınan 100 rekat nafile namaz ve faziletleri, ibadet etmek isteyen vatandaşların gündeminde. Peki, Berat Kandili namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte merak edilenler...
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2025 Dini Günler Takvimine göre Berat Kandili 13 Şubat 2025 tarihinde kutlanacak.
BERAT KANDİLİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Niyet etmek ibadetin şartlarındandır. Niyetsiz ibadetler sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Namaz için ise secdenin başına vardığınızda niyet etmek gereklidir.
Dilerseniz; "Niyet ettim Allah rızası için berat kandili namazını kılmaya. Kabul eyle Ya Rabb'im!" diyebilirsiniz.
Namaza "Ya Rabbi,senin rıza-i şerifin için namaza.Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpden,dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip,süeda(iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir.
Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına,hayır namazına" diye niyet edilebilir.
BERAT GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?
100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi,senin rıza-i şerifin için namaza.Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpden,dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip,süeda(iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına,hayır namazına" diye niyet edilebilir. Her rek'atte bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur.İki rek'atte bir selam verilerek 100 rek'ate tamamlanır. 100 rek'at namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye kadar devam eder. Namaza yatsıdan sonra başlanabilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rek'at kılmak daha faziletlidir.Zira bu namazın özelliği,yapılan secdelerin çok olmasıdır.
Namaz bittikten sonra okunacaklar: Allahü Teala'nın "Hu" ismi şerifinin ebced hesabına göre değeri 11'dir.Rasülüllah Efendimizin isimlerinden "Taha"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için;
Aşağıdaki 11 dua, 14 def'a okunur:
*14 istiğfar(esteğfirullahel-azıım ve etübü ileyk).
*14 Salevatı-şerife(allahümme Salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed)
*14 Fatiha'i şerife(Elham)besmeleyle
*14 Ayetül kürsi(Allahü-La)besmeleyle
*14 Tevbe suresi'nin son iki ayeti olan "Lekad Caeküm.."(besmeleyle)
*14 kere"Yasin,Yasin..."dedikten sonra 1 Yasini Şerif.(Yasini Şerif'te yedi zahiri,yedi batıni"mbin"vardır,böylece o da 14 olur.) *14 ihlası şerif(kul hüvellahü ehad)bemeleyle
*14 Felak suresi(kul euzü birabbil-felak)besmeleyle *14 Nas suresi(kul euzü birabbin-nas)besmeleyle
*14 kere,Subhanellahi vel-hamdü lillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber,Vela havle vela kuvvete illa billahil-aliyyil-azıım.
*14 kere,Salat-ı münciye(İlmihal kitaplarında yazar)okunur ve sonra dua yapılır.Salat-ı Münciye'yi bilmeyenler Küçük salevat okuyabilirler.(Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed)
llâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî’ıl-ehvâali ve’l âafâat. Ve takdıy lenâa bihâa cemî’alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî’ıs-seyyi’âat ve terfeunâa bihâa ındeke a’led-derecâat ve tübelliğunâa bihâa aksa’l gaayâat. Min cemî’ıl-hayrâti fi’l-hayâati ve ba’del-memâat. İnneke alâa külli şey’in kadiyr.“
Mânâsı: Allâh’ım, Efendimiz Muhammed’e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, bütün ihtiyaçlarımızı göndereceğin, bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kaadirsin.“