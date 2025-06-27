Beren Saat: Şartlar iyileşmeden dönmeyeceğim

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Beren Saat, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Saçlarının rengini değiştiren Saat; "Biraz değişiklik yapmak istedim. Evet, saçlarım biraz daha aydınlandı. Kenan bey de çok beğendi" dedi.

Beren Saat

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kendisinin yıllar önce 'Aşk-ı Memnu' adlı dizide canlandırdığı 'Bihter' karakterinin ölüm yıl dönümünün anılmasıyla ilgili konuşan Beren Saat; "Her sene bir sosyal medya etkileşimi oluyor. Herkesin olduğu gibi benim de kalbimde" ifadelerini kullandı.

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Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan dizinin gün içerisinde televizyonda tekrarının verilmesiyle ilgili konuşan Beren Saat; "Çok önemli bir roman, tekrar tekrar da hep yayınlanacaktır. Yeniden bir filme uyarlanırsa ben de tabii ki izlemek isterim. Çünkü bu bizim düşünemediğimiz bambaşka bir bakış açısıyla yeniden yorumlanabilir ve bir kez yorumlandı. Romanlar ve hikâyeler yüzyıllarca böyle yaşıyor" dedi.

ŞARTLAR İYİLEŞMEDEN DÖNMEYECEK

Ayrıca günümüz koşullarında dizi setlerinin yoğunluğuna değinip değerlendirmede bulunan Beren Saat, artık kolay kolay televizyon projelerinde yer almayı düşünmediğini söyledi. Saat; "Şu anki dizi saatleri, çalışma saatleri çok zor ve yoğun. Şartlar iyileşmeden kolay kolay bir proje çekebileceğimi televizyona düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.