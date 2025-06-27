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        Haberler Magazin Beren Saat: Şartlar iyileşmeden dönmeyeceğim - Magazin haberleri

        Beren Saat: Şartlar iyileşmeden dönmeyeceğim

        Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile evliliği ve televizyon dizilerinin çalışma saatlerine yönelik açıklamalarda bulundu; "Şartlar iyileşmeden dönmeyeceğim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 08:14 Güncelleme: 27.06.2025 - 08:14
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        "Şartlar iyileşmeden dönmeyeceğim"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Beren Saat, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Saçlarının rengini değiştiren Saat; "Biraz değişiklik yapmak istedim. Evet, saçlarım biraz daha aydınlandı. Kenan bey de çok beğendi" dedi.

        Beren Saat
        Beren Saat

        Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kendisinin yıllar önce 'Aşk-ı Memnu' adlı dizide canlandırdığı 'Bihter' karakterinin ölüm yıl dönümünün anılmasıyla ilgili konuşan Beren Saat; "Her sene bir sosyal medya etkileşimi oluyor. Herkesin olduğu gibi benim de kalbimde" ifadelerini kullandı.

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        Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan dizinin gün içerisinde televizyonda tekrarının verilmesiyle ilgili konuşan Beren Saat; "Çok önemli bir roman, tekrar tekrar da hep yayınlanacaktır. Yeniden bir filme uyarlanırsa ben de tabii ki izlemek isterim. Çünkü bu bizim düşünemediğimiz bambaşka bir bakış açısıyla yeniden yorumlanabilir ve bir kez yorumlandı. Romanlar ve hikâyeler yüzyıllarca böyle yaşıyor" dedi.

        ŞARTLAR İYİLEŞMEDEN DÖNMEYECEK

        Ayrıca günümüz koşullarında dizi setlerinin yoğunluğuna değinip değerlendirmede bulunan Beren Saat, artık kolay kolay televizyon projelerinde yer almayı düşünmediğini söyledi. Saat; "Şu anki dizi saatleri, çalışma saatleri çok zor ve yoğun. Şartlar iyileşmeden kolay kolay bir proje çekebileceğimi televizyona düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

        Eşi Kenan Doğulu'nun sürekli kendisini motive ettiğini belirten Beren Saat; "Bana 'En güzel yıllarında ve yaşlarındasın' diyor. 'Çok dizi yapıp, çok üretmen gerekiyor' diyor. Kenan, o anları sonsuzlaşmak olarak görüyor. Beni hep motive etmeye çalışıyor. Ben de bazı şeylere çok önem gösteriyorum ve seyirciyi etkilememiz gerektiğini düşünüyorum. Benzerlerini de yapmak istemiyorum daha öncekilerin çünkü bu durumdan seyirci de mutlu olmaz" diye konuştu.

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        Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu
        Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu

        Beren Saat, gazetecilerin, "Evdeki Kenan Doğulu ve Beren Saat nasıldır?" sorusuna ise "Bizim bakış açımız zaten aynı. Biz hiçbir zaman sürtüşmeden iletişim kurabiliyoruz. Sizin tanıdığınız personalarımızdan farklı olacaktır ama her şeyin dengesini kurabiliyoruz. Hem birbirimizin çok yakınındayız hem de birbirimize saygı açısından kendi alanlarımız da var" yanıtını verdi.

        Eşinin mutfağa olan ilgisine de değinen Beren Saat bu konuda şunları söyledi: Kenan'ın hayatında bir de mutfak konusunda şöyle bir şey var; Annesi ve teyzesinin yemeklerinin damak tadı mücadele edilecek gibi değil. O yüzden en sevdiği yemek şudur diyemiyorum size de. Biz kahvaltılarımızı genelde beraber hazırlıyoruz.

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        #beren saat
        #Kenan Doğulu
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