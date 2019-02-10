BERFİN ERDOĞAN KİMDİR?

Berfin Erdoğan, 1996 yılında doğmuştur. Babası ünlü oyuncu, şair, yazar ve yönetmen Yılmaz Erdoğan' dır. Berfin Erdoğan, babası Yılmaz Erdoğan' ın Sanem Oktar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelmiştir. Babasının ünü dolayısıyla bebekliğinden bu yana kendisi de ülkemizde tanınmaktadır.

“Bir Demet Tiyatro”' da çocuk oyuncu olarak rol alan “Berfin Erdoğan”, oyunculuğa uzak durmamıştır. 2005 yılında da “Organize İşler” filminde daha sonra “Çok Güzel Hareketler” adlı televizyon programının bir bölümünde oyunculuğunu sergilemiştir.

Aşçılık mezunu olan Berfin Erdoğan, son olarak yeni yarışma programı Lezzet Akademisi'nde yarışmacıların koçluğunu yapacak.