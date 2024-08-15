Uzun yıllardır Bergen'in şarkılarını dinlediğini belirten Aksu, "Bergen ile 1988'de Çorum'daki konseri öncesi tanışmıştım. Çok cana yakın ve mütevazi biriydi. İnsanlara verdiği sevgi, heyecan inanılmazdı" dedi.

Antalya'dan gelen Mehmet Tohma da sanatçının şarkılarını sevdiğini, mezarını ilk kez gördüğü için duygulandığını anlattı.