Bergen, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı
1989'da hayata veda eden şarkıcı Bergen, vefatının 35'inci yıl dönümünde Mersin'deki mezarı başında anıldı
'Bergen' olarak tanınan Belgin Sarılmışer'in farklı kentlerden gelen hayranları, Akbelen Mezarlığındaki kabri ziyaret etti.
Mezara çiçek bırakan katılımcılar, dua okudu. Çorum'dan gelen Emrah Aksu, her yıl mezar başındaki anma programına katıldığını söyledi.
Uzun yıllardır Bergen'in şarkılarını dinlediğini belirten Aksu, "Bergen ile 1988'de Çorum'daki konseri öncesi tanışmıştım. Çok cana yakın ve mütevazi biriydi. İnsanlara verdiği sevgi, heyecan inanılmazdı" dedi.
Antalya'dan gelen Mehmet Tohma da sanatçının şarkılarını sevdiğini, mezarını ilk kez gördüğü için duygulandığını anlattı.