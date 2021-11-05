Fenerbahçe'nin forveti Mergim Berisha'nın Royal Antwerp'e attığı şık gol, UEFA tarafından düzenlenen ankette Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi. Berisha, 29. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pasında ceza sahası içinde yaptığı vole vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndermişti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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