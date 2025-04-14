Berk Çetin tutuklandı

'Danla Bilic' olarak tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe, İstanbul Göktürk'teki bir spor kulübünün içindeki restoranda eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildiğini iddia ederek şikâyetçi olmuştu.

30 yaşındaki Danla Bilic'in şikâyetinin ardından Berk Çetin, cumartesi günü Denizli'de yakalanmıştı.

Berk Çetin, emniyette verdiği ifadesinde, hakkında çok sayıda asılsız şikâyetlerde bulunulduğunu belirtip, Danla Bilic'in restoranda olduğundan haberi olmadığını, gördüğünde ise selamlaşmak amacıyla yanına gittiğini söylemiş ve hakkındaki darp iddiaları reddetmişti.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Berk Çetin, bugün adliyeye çıkarılıp tutuklandı.