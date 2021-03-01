Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Berkay Yuvakuran kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? 2021 Survivor Berkay üçüz kardeşleri kim?

Survivor Berkay Yuvakuran kimdir? Survivor Berkay üçüz kardeşleri kimdir? Soruları merak ediliyor. Gönüllüler takımında yer alan Berkay Yuvakuran, eski milli futbolcunun oğlu olması nedeniyle izleyicilerin ayrıca dikkatini çekti. Peki, Survivor Berkay Yuvakuran kimdir ve boyu kaç? Survivor Berkay Yuvakuran kardeşleri kimdir? İşte biyografisi...

Berkay Yuvakuran kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? 2021 Survivor Berkay üçüz kardeşleri kim?

Survivor 2021 yedek yarışmacıları arasında yer alan Berkay Yuvakuran araştırılıyor. Gönüllüler takımına katılan Berkay Yuvakuran'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Berkay Yuvakuran kimdir? İşte hakkında merak edilenler...

BERKAY YUVAKURAN KİMDİR?

Yuvakuran, 2 Kasım 1997 tarihinde İstanbul Şişli'de dünyaya geldi. Aile kökleri Makedonya’ya dayanan Berkay Yuvakuran, baba tarafından Bursa’lıdır. Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olmuştur. Sporcu kimliğiyle öne çıkan Berkay Yuvakıran, eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın da oğludur. Öte yandan Üçüz olarak dünyaya gelen Berkay Yuvakuran'ın Utku ve Alperen isminde kardeşleri vardır. Berkay Yuvakuran'ın kardeşi Utku Yuvakuran, Beşiktaş takımında kalecilik yapmaktadır

BERKAY YUVAKURAN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Berkay Yuvakıran'ın boyu 1.90 kilosu ise 89'dur. 23 yaşındaki yarışmacı, mesleğinin de futbolculuk olduğunu belirtiyor. İlgilendiği bir diğer spor dalının da basketbol olduğunu ifade eden Berkay Yuvakuran, bekardır.

9 yaşından bu yana futbol oynadığını ve üçüz kardeş olduklarını belirten Berkay Yuvakuran, bir kardeşinin fitness ile ilgilendiğini, diğer kardeşi Utku Yuvakuran'ın ise Beşiktaş'ta oynadığını ifade ediyor. Babası Semih Yuvakuran'ın da eski milli futbolcu olduğu biliniyor.

BERKAY YUVAKURAN FUTBOLCULUK KARİYERİ

Futbola da ilk olarak 2008 yılında Pendikspor'da başlayan genç isim, 2011 yılına kadar bu takımın formasını terletti. Ardından 2012 yılında Sancaktepe Futbol Kulübü'ne giden Berkay Yuvakuran, 2013 yılına kadar da burada oynamıştır. Sonrasında Beylerbeyi, Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor, Karabekir Spor formaları giyen Berkay Yuvakuran, 2018 yılında Dudullu'ya transfer olmuştur son olarak burada oynamıştır.

BERKAY YUVAKURAN BABASI SEMİH YUVAKURAN KİMDİR?

Semih Yuvakuran, 1 Eylül 1963, Bursa doğumlu Türk eski millî futbolcudur. Önce Galatasaray'da sonra da Fenerbahçe'de sol bek mevkiinde oynadı.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Küçük İbo kimdir? Küçük İbo gerçek adı ne, kaç yaşında, nereli? İşte Küçük İbo hayatı...
BİYOGRAFİKüçük İbo kimdir?
Dr. Mutlay Sayan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Dr. Mutlay Sayan hayatı hakkında
BİYOGRAFİDr. Mutlay Sayan kimdir?
Teoman Sancar kimdir, kaç yaşındadır?
BİYOGRAFİTeoman Sancar kimdir?
Yusuf Güney kimdir? Yusuf Güney kaç yaşında?
BİYOGRAFİYusuf Güney kimdir?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor?
BİYOGRAFİSurvivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?
Survivor Steven Salam kimdir, kaç yaşında ve hangi ülkenin vatandaşı? İşte biyografisi
BİYOGRAFİSurvivor Steven Salam kimdir?
Survivor Melis Sezer biyografi: Survivor Melis Sezer kimdir, kaç yaşında ve nereli?
BİYOGRAFİSurvivor Melis Sezer kimdir?
Doğan Keser kimdir? HAYATI: Survivor Doğan Keser boyu kaç, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
BİYOGRAFİSurvivor Doğan Keser kimdir?
Survivor Berkay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Berkay Yuvakuran hayatı hakkında
BİYOGRAFİSurvivor Berkay kimdir?
Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır kimdir? Betül Cüreklibatır kaç yaşında?
BİYOGRAFİCüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır kimdir?