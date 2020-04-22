Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan ayını Türkiye geçirmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Belçika'da yaşayan 328 Türk vatandaşını taşıyan uçak, Trabzon Havalimanı'na indi. Fenerbahçe'nin Belçika 2'nci Lig ekiplerinden Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer'in de yer aldığı kafile sağlık kontrollerinin ardından Trabzon ve Gümüşhane'deki yurtlarda karantinaya alınacak.
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