"Her ayrıntısına aşığım bu ilişkinin"

HABERTURK.COM

Son dönemde dinleyicileriyle paylaştığı 'Ben', 'Yok Öyle Dünyam' ve 'Yeni Biri' gibi şarkılarıyla beğeni toplayan Berksan, bu kez 'Darmaduman' isimli yeni single çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu.

Şarkının sözleri Berksan'a, müziği ve düzenlemesi ise son dönemde şarkılarının soundundaki bütünlükte de imzası olan Turaç Berkay'a ait. Can Özen yönetmenliğinde 'Darmaduman' için kamera karşısına geçen Berksan, klipte ayrılık sonrası yaşadığı değişimi anlatan yalnız ve aşık bir adamı canlandırıyor.

Karantina günlerinde yönetmen (Can Özen),görüntü yönetmeni (Oğuz Kuşçu) ve yardımcı yönetmenden (Meltem Yurttaş) oluşan maskeli ve eldivenli üç kişilik bir ekiple Kilyos'ta çekilen klip, sosyal mesafe korunarak 6 saatlik rekor bir sürede tamamlandı.

Berksan'ın single kapağında da yer alan yeni imaj fotoğraflarında Turaç Berkay'ın imzası bulunurken; düzenli olarak spor yapan sanatçının verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.

Berksan'ın 'Darmaduman' isimli yeni şarkısı bugün tüm müzik platformlarında yerini aldı.